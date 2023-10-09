Міністр оборони Ізраїлю віддав наказ про тотальну блокаду сектору Гази, - ЗМІ

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про тотальну блокаду сектору Гази, залишивши його без електрики, їжі та палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Галант наголосив, що його країна "бореться зі звірячими людьми" і діє відповідно.

"Ми принесемо вам більше, коли отримаємо (перемогу - ред.)", - заявив він.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Сьогодні у ЦАХАЛі повідомили, що Ізраїль повернув під контроль усі райони, але на території ще можуть бути бойовики ХАМАС.