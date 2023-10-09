ОАЕ засудили напад бойовиків ХАМАСу на Ізраїль

Напад бойовиків палестинського ісламістського руху ХАМАС на міста і села Ізраїлю, а також ракетні удари по населених пунктах є "серйозною і важкою ескалацією", йдеться в заяві МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), опублікованій у неділю, 8 жовтня.

"Міністерство приголомшене повідомленнями про те, що ізраїльських мирних жителів викрали як заручників зі своїх будинків. Цивільні особи з обох сторін завжди повинні мати повний захист відповідно до міжнародного гуманітарного права і ніколи не повинні ставати об'єктом конфлікту", - наводить заяву МЗС країни державне агентство ОАЕ WAM.

У відомстві висловили співчуття у зв'язку із загибеллю "ізраїльтян і палестинців унаслідок спалаху насильства" і закликали обидві сторони до деескалації. "Міжнародне співтовариство повинно зберігати рішучість на тлі цих насильницьких спроб зірвати поточні регіональні зусилля, спрямовані на діалог, співпрацю та співіснування", - наголосили в МЗС ОАЕ, додавши, що залишаються в тісному контакті з усіма регіональними та міжнародними партнерами, "щоб швидко деескалувати ситуацію" та "відновити спокій" в Ізраїлі й на Палестинських територіях.

Позиція ОАЕ, які стали першою країною Перської затоки, що нормалізувала 2020 року відносини з Ізраїлем, помітно відрізняється від коментарів більшості інших мусульманських країн регіону. Деякі з них ще напередодні, 7 жовтня, відкрито підтримали напад ХАМАС на Ізраїль, як, наприклад, Іран і Сирія, а деякі - поклали відповідальність за ескалацію на сам Ізраїль.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Масована Атака ХАМАСу на Ізраїльвідбулася зранку 7 жовтня. Бойовики перетнули прикордонний паркан у кількох місцях і проникли в ізраїльські поселення. Напад супроводжувався масованим ракетним обстрілом території Ізраїлю з Сектора Гази.

Правляче в Секторі Гази ісламістське угруповання ХАМАС, яке ЄС, США та Ізраїль класифікують як терористичну організацію, оголосило про початок воєнної операції проти Ізраїлю. У відповідь Ізраїль розпочав контртерористичну операцію, а прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху, звертаючись до співгромадян, заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни.

За два дні боїв загинули понад 1110 осіб - щонайменше 700 у Ізраїлі та понад 400 у Секторі Газа.