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АНАЛІТИКА

Німеччина перегляне фінансову допомогу Палестині через агресію проти Ізраїлю

 

Федеральна міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце в неділю оголосила про перегляд фінансової допомоги Палестині з огляду на напад терористичного угруповання ХАМАС на територію Ізраїлю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

Як пояснила Шульце, раніше виділені для допомоги Палестині кошти майже витрачені, тому наразі "жодні виплати не здійснюються". Питання щодо подальшої підтримки буде обговорюватись у світлі останніх подій.

"Ці напади на Ізраїль є жахливим розривом. Тому ми перевіримо всю нашу взаємодію з палестинськими територіями", - зазначила міністерка.

За даними Міністерства розвитку ФРН, Німеччина є одним із найбільших донорів для палестинських територій, зобов'язавшись виділити 125 мільйонів євро на 2023-2024 роки, не рахуючи фінансування неурядових організацій і ООН.

Відомство пояснило, що йдеться не про пряму допомогу Палестині, а про фінансування окремих гуманітарних проєктів, наприклад для забезпечення водопостачання чи медицини - які часто відповідають інтересам і Ізраїлю.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, що стало найбільшою ескалацією арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років. За останніми даними, від дій ХАМАС загинули понад 500 людей.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази.

Європейський Союз напередодні виступив із заявою у зв'язку з безпрецедентною атакою ХАМАС проти Ізраїлю, висловивши підтримку ізраїльській стороні. Сьогодні ж євроінституції підняли прапор Ізраїлю на знак солідарності.
 

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