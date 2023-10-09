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Німеччина перегляне фінансову допомогу Палестині через агресію проти Ізраїлю
09:03 09.10.2023 |
Федеральна міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце в неділю оголосила про перегляд фінансової допомоги Палестині з огляду на напад терористичного угруповання ХАМАС на територію Ізраїлю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv.
Як пояснила Шульце, раніше виділені для допомоги Палестині кошти майже витрачені, тому наразі "жодні виплати не здійснюються". Питання щодо подальшої підтримки буде обговорюватись у світлі останніх подій.
"Ці напади на Ізраїль є жахливим розривом. Тому ми перевіримо всю нашу взаємодію з палестинськими територіями", - зазначила міністерка.
За даними Міністерства розвитку ФРН, Німеччина є одним із найбільших донорів для палестинських територій, зобов'язавшись виділити 125 мільйонів євро на 2023-2024 роки, не рахуючи фінансування неурядових організацій і ООН.
Відомство пояснило, що йдеться не про пряму допомогу Палестині, а про фінансування окремих гуманітарних проєктів, наприклад для забезпечення водопостачання чи медицини - які часто відповідають інтересам і Ізраїлю.
Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, що стало найбільшою ескалацією арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років. За останніми даними, від дій ХАМАС загинули понад 500 людей.
У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази.
Європейський Союз напередодні виступив із заявою у зв'язку з безпрецедентною атакою ХАМАС проти Ізраїлю, висловивши підтримку ізраїльській стороні. Сьогодні ж євроінституції підняли прапор Ізраїлю на знак солідарності.
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