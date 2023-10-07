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Данія придбала завод із виробництва боєприпасів через агресію РФ
23:37 06.10.2023 |
Данія сьогодні, 6 жовтня, оголосила про досягнення угоди щодо купівлі державою заводу з виробництва боєприпасів у Північній Ютландії.
Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Local.
Він додав, що завод розглядали для купівлі з березня минулого року як потенційного постачальника боєприпасів.
Поулсен не підтвердив, що боєприпаси, виготовлені на заводі, будуть відправлені в Україну. Однак він зазначив у заяві для преси, що російське вторгнення в Україну поставило виробництво боєприпасів у Європі під серйозне навантаження.
Ціна, яку данська держава заплатить за завод, розташований у місті Еллінг у північному муніципалітеті Фредеріксхавн, не розголошується.
"Всебічна критична ситуація ясно дала мені зрозуміти необхідність відновлення виробництва боєприпасів у Данії", - сказав він.
Що цьому передувало
Наприкінці вересня повідомлялось, що уряд Данії працює над викупом землі під колишнім збройовим заводом. Боєприпаси вкрай необхідні для України в короткостроковій перспективі.
Тоді Троельс Лунд Поульсен хотів прискорити процес і докласти зусиль для викупу землі, на якій раніше розташовувався завод з виробництва боєприпасів в Еллінгу недалеко від Фредеріксхавна.
Мільйон боєприпасів Україні
На початку травня Рада Європейського союзу ухвалила рішення про допомогу для України для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні 1 мільйон снарядів.
Нещодавно президент Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз виконає свою обіцянку щодо поставки мільйона боєприпасів Україні до кінця 2023 року.
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