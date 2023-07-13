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АНАЛІТИКА

Сунак відреагував на слова Воллеса про недостатню вдячність України за зброю

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відреагував на заяву міністра оборони країни Бена Воллеса про те, що Україна нібито висловлює мало вдячності за надану військову допомогу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"Президент Зеленський неодноразово висловлював свою вдячність мені та британському народу, а також іншим союзникам. Він зробив це дуже зворушливо в парламенті, коли був у Великій Британії на початку цього року", - зазначив Сунак.

За його словами, Зеленський продовжує бути вдячним за військову підтримку і допомогу українським біженцям.

"Я думаю, що всі бачать, що саме так він відчуває", - додав британський прем'єр.

Як повідомлялося, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку замість постійно ставити вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь.

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"Я просто не знаю, що він має на увазі. Як ще нам треба подякувати? Нехай напише мені, як треба подякувати людям, щоб ми були повністю вдячні. А ще можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто", - підкреслив глава держави.
Ключові теги: Британія
 

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