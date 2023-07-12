Зеленський відповів на випад Уоллеса: нехай напише, як треба дякувати

Україна завжди була вдячна Британії за всю надану допомогу. Тому заява міністра оборони Бена Воллеса є необґрунтованою.

Про це під час саміту НАТО заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Мені здається, ми завжди були завжди вдячні Сполученому Королівству, прем'єр-міністру та Воллесу. Я просто не знаю, що він має на увазі. Як ще нам треба подякувати? Нехай напише мені, як треба подякувати людям, щоб ми були повністю вдячні. А ще можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто", - підкреслив глава держави.

Він зазначив, що зараз Україна та Британія мають хороші відносини. І наша країна вдячна британському народові. При цьому розвідки та міністри двох країн - у чудових стосунках.

"От наш міністр оборони сидить. Олексій (міністр оборони України Олексій Резніков - ред.), у вас погані стосунки з міністром оборони? Прекрасні? Ну так подякуйте йому. Вам потрібно зателефонувати пану Воллесу сьогодні. Будь ласка", - додав Зеленський.