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Зеленський відповів на випад Уоллеса: нехай напише, як треба дякувати
19:16 12.07.2023 |
Україна завжди була вдячна Британії за всю надану допомогу. Тому заява міністра оборони Бена Воллеса є необґрунтованою.
Про це під час саміту НАТО заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Мені здається, ми завжди були завжди вдячні Сполученому Королівству, прем'єр-міністру та Воллесу. Я просто не знаю, що він має на увазі. Як ще нам треба подякувати? Нехай напише мені, як треба подякувати людям, щоб ми були повністю вдячні. А ще можемо вранці прокидатися і дякувати міністру особисто", - підкреслив глава держави.
Він зазначив, що зараз Україна та Британія мають хороші відносини. І наша країна вдячна британському народові. При цьому розвідки та міністри двох країн - у чудових стосунках.
"От наш міністр оборони сидить. Олексій (міністр оборони України Олексій Резніков - ред.), у вас погані стосунки з міністром оборони? Прекрасні? Ну так подякуйте йому. Вам потрібно зателефонувати пану Воллесу сьогодні. Будь ласка", - додав Зеленський.
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