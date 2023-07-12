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АНАЛІТИКА

«Ми не Amazon». Міністр оборони Британії грубо відповів на критику Зеленського

 

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку замість постійно ставити вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на полях Вільнюського саміту НАТО в середу, відповідаючи на запитання Sky News, пише "Європейська правда".

Говорячи про те, чи не вплине на бойовий дух українських військових відмова Альянсу назвати конкретні часові межі прийняття України, голова британського Міноборони заявив, що не вірить у це, після чого сказав, що Київ завжди просить більшого.

"Тут є невелике застереження, яке полягає в тому, що, подобається нам це чи ні, люди хочуть бачити вдячність. Моя порада українцям: іноді ви переконуєте країни відмовитися від власних запасів [зброї], і так, це - благородна війна, і ми бачимо, що ви воюєте не лише за себе, але й за наші свободи", - сказав Воллес.

"Але іноді вам доводиться переконувати законодавців у Конгресі США, вам доводиться переконувати політиків в інших країнах, які сумніваються, що ви знаєте, що це того варте, що воно того варте і що вони щось за це отримають", - додав він.

Міністр після цього згадав, що іноді чує "бурчання" від американських законодавців щодо підтримки України: мовляв, "ми надали 83 мільярди доларів чи скільки там; знаєте, ми не Amazon".

Він розповів про свій візит у червні минулого року. "Я сказав українцям минулого року, коли їхав 11 годин до [Києва] та отримав перелік (зброї. - Ред.) - я сказав, що я не Amazon", - додав він.
Ключові теги: Британія
 

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