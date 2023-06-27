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Volvo опинилась під ударом через визнання Geely спонсором війни
14:23 27.06.2023 |
Україна, визнавши китайську компанію Geely спонсором війни, створила проблеми й для її дочірньої компанії Volvo Cars, пише шведська газета Dagens industri. Акціонери та клієнти компанії тепер думають, як на це реагувати.
Після рішення України міністерство оборони Швеції та адміністрація Гетеборга, де міститься головний офіс Volvo, задумалися про оголошення бойкоту найбільшому шведському автовиробнику.
"Це загальнодержавне питання, яке стосується більшості відомств і організацій. Тому важливо, щоб на державному рівні його вивчали разом. Перші контакти між відомствами вже відбулися", - повідомила прессекретарка міноборони Марі Тісетер.
Китайською Geely незадоволені й акціонери Volvo Group, де Geely належить значний пакет акцій.
"Прикро й безглуздо, що Geely не поділяє наших цінностей у цьому питанні", - заявив виданню Андерс Оскарссон, представник пенсійного фонду AMF (третій за величиною акціонер Volvo Group з 5,4%, Geely - другий з 16%).
"Ми не змінили своєї позиції. Війна несправедлива. Водночас у Volvo Cars є власник, який має іншу думку, що керується точкою зору китайської держави. Прикро, що у Geely немає плану згортання в Росії", - додав він.
Оскарссон попередив, що через Geely бренд Volvo може зіткнутися з труднощами при реалізації автомобілів.
ДОВІДКА. Volvo Group займається виробництвом та продажем вантажівок, автобусів, будівельного обладнання тощо. Виробництвом легкових автомобілів займається компанія Volvo Cars, яка входила до складу Volvo Group до 1999 року, коли її продали Ford. З 2010 року Volvo Cars належить автомобільній компанії Geely. І Volvo Group, і Volvo Cars використовують однаковий логотип Volvo.
Geely володіє 16% акцій Volvo Group і 82% акцій Volvo Cars.
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