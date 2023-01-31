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АНАЛІТИКА

Єврокомісія судитиметься з шістьома країнами ЄС через шкідливих рослин і тварин

 

Європейська комісія подасть апеляцію до Суду ЄС проти шести країн-членів через нездатність запобігти появі інвазивних чужорідних видів, шкідливих для європейської природи.

Про це Єврокомісія повідомила агенції LETA, пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

26 січня Європейська комісія ухвалила рішення звернутися до Суду ЄС проти Болгарії, Греції, Ірландії, Італії, Португалії та Латвії через невиконання положень регламенту щодо запобігання та управління появою й поширенням інвазивних чужорідних видів на території ЄС.

Інвазивні чужорідні види - це рослини і тварини, які внаслідок діяльності людини ненавмисно або спеціально опиняються на території, де вони зазвичай не зустрічаються. Вони є однією з п'яти основних причин втрати біорізноманіття в Європі та в усьому світі.

Такі види становлять серйозну загрозу для місцевих рослин і тварин Європи і, за оцінками, щорічно обходяться європейській економіці в 12 мільярдів євро. Боротьба з інвазивними видами - важлива частина зусиль ЄС щодо припинення втрати біорізноманіття.

Шість держав ЄС, на яких Єврокомісія подає до суду, не розробили, не впровадили та не повідомили ЄС про план дій щодо запобігання найважливішим шляхам появи або поширення інвазивних чужорідних видів, стверджують в Єврокомісії.

Минулого року повідомлялось, що в ЄС побоюються, що плани Євросоюзу на використання певних частин тварин для виробництва екологічного реактивного палива знищить індустрію кормів для домашніх тварин, що призведе до нестачі поживної їжі для них.
 

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