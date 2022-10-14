Фінансові новини
- |
- 14.10.22
- |
- 01:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ліван та Ізраїль домовилися про демаркацію морського кордону
23:36 13.10.2022 |
Ліван та Ізраїль домовилися про розмежування морського кордону, повідомив у четвер, 13 жовтня, президент Лівану Мішель Аун у телезверненні до народу.
Обидві країни претендували на спірні 860 квадратних кілометрів Середземного моря, на яких виявили газові родовища. Досягти згоди Ізраїлю та Лівану вдалося за посередництва Сполучених Штатів.
Переговори щодо демаркації морського кордону тривали два роки. Угода ознаменувала великий прорив у відносинах між двома країнами, які формально перебувають у стані війни з моменту створення Ізраїлю в 1948 році, зауважує агентство Associated Press.
"Ліван не поступився Ізраїлю жодним квадратним кілометром", - запевнив лідер Лівану Аун та наголосив, що "ніякої нормалізації відносин з Ізраїлем не відбулося".
Він додав, що країна отримала повний контроль над родовищем Кана попри те, що його частина розташована в територіальних водах Ізраїлю.
Водночас Ізраїль отримуватиме компенсацію за газ, видобутий Ліваном на його території, пише AP. А ще розроблятиме родовище Каріш, зазначає dpa.
Саме це родовище довгий час було каменем спотикання в угоді, зауважує AFP. Адже Ліван претендував на частину родовища, а підтримуване Іраном ліванське бойове угрупування "Хезболла" погрожувало нападами, якщо Ізраїль розпочне видобуток на Каріші.
Угода зменшує шанси відкритого конфлікту
11 жовтня у "Хезболлі" заявили, що підтримають угоду, якщо ліванський уряд офіційно її схвалить. Наступного дня прем'єр-міністр Ізраїлю Яір Лапід припустив, що угода зробить конфлікт з "Хезболлою" менш імовірним.
У свою чергу Ліван сподівається, що демаркація морських кордонів прокладе шлях для видобутку газу, що допоможе країні вийти з руйнівної економічної кризи, яку Світовий банк назвав "однією з найсерйозніших у світі з середини 1800-х років".
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія планує надати Україні чотири системи ППО Hawk
|Боррель пригрозив російській армії «повним знищенням» у разі ядерного удару РФ по Україні
|ПАРЄ визнала російський режим терористичним
|Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ліван та Ізраїль домовилися про демаркацію морського кордону
|Франція вперше почала постачати газ Німеччині на тлі енергетичної кризи
|Нідерланди виділять Україні 70 млн євро на ремонт систем опалення
|Суд ЄС вирішив, що заборона релігійної символіки на роботі не є дискримінацією
|Португалія передає Україні шість радянських гелікоптерів
Бізнес
|Військові США внесли DJI до чорного списку, як «китайську військову компанію»
|Російські активи Nissan перейдуть у держвласність РФ
|Dimensity 9000+ випередила Snapdragon 8 Plus Gen 1, а Snapdragon 870 виявилася швидше за Snapdragon 888 у новому рейтингу Master Lu
|BMW Z4 дебютував з оновленим екстер'єром
|Великих депресій більше не буде. За що дослідники економічної кризи отримали Нобеля
|Нобелівську премію з економіки отримали вчені зі США за дослідження банків та фінансових криз
|Google випустила смартгодинник Pixel Watch — автономність до 24 годин і ціна €379 (€429 за версію з LTE)