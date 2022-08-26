Фінансові новини
- |
- 26.08.22
- |
- 12:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Mercedes-Benz хоче продати свій російський завод зі збирання авто – ЗМІ
12:08 26.08.2022 |
Німецький Mercedes-Benz хоче продати свій завод зі збирання автомобілів у Підмосков'ї, за словами джерел, угода знаходиться на заключній стадії.
Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела в автопромі та на ринку нерухомості.
"Йдеться про майданчик у підмосковному Єсипові, що належить Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус, де 20% у СП Даймлер КамАЗ Рус, решта - у головної Mercedes-Benz AG.
Джерело "Ъ" в одному з автоконцернів каже, що завод виставлено на продаж. Інший співрозмовник "Ъ" в автопромі підтвердив, що угода знаходиться на заключній стадії, покупцем стане російський дилер, але є деякі "проблеми з документами" у Mercedes", - йдеться у статті.
Джерело видання а ринку нерухомості Підмосков'я повідомило, що на завод претендує зокрема дилер "Автодом", а в переговорах бере участь Корпорація розвитку Московської області.
Співрозмовник газети в одному з автоконцернів говорить про тендер, у якому беруть участь кілька дилерів.
"Джерело "Ъ" в авторитейлі зазначає, що йдеться про комплексну угоду, в яку також включені права дистриб'ютора марки на російському ринку, і також називає основним претендентом "Автодом".
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Майбутнє після війни. Які шанси Зеленського
|NASAMS, безпілотники і ракети: розкрито склад рекордного пакету допомоги від США
|Байден оголосив про найбільший транш військової допомоги Україні на $2,98 млрд - Білий дім
|Україна в День Незалежності отримає грант $3 млрд від США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|Mercedes-Benz хоче продати свій російський завод зі збирання авто – ЗМІ
|Італія надасть Україні EUR2 млн на гуманітарне розмінування
|Росія щодня спалює до $10 млн газу, який мала б постачати Німеччині
|Угорщина дала Росії добро на розширення АЕС «Пакш»
|Гість з іншого світу: чи доцільно запрошувати Папу Франциска в Україну
|Британія допоможе Україні у відновленні аеродромів і морських портів
|США переорієнтують військову допомогу Україні на довгострокову перспективу – WSJ
Бізнес
|Оновлення YouTube TV дозволить користувачам переглядати чотири канали одночасно
|Кіберполіція у співпраці з monobank та «ПриватБанком» упіймала фішерів, які привласнили 10 мільйонів гривень з банківських карток українців
|Сім великих компаній розмістили у TSMC замовлення на 3-нм чіпи
|Dodge показав електричний маслкар Charger Daytona SRT
|Google Cloud відбилася від рекордної за інтенсивністю DDoS-атаки
|У Microsoft розповіли про пісню, яка «вбивала» ноутбуки - ще за часів Windows XP
|Як виступити на власному похороні. Вчені розробили нову технологію