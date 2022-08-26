Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Mercedes-Benz хоче продати свій російський завод зі збирання авто – ЗМІ

 

Німецький Mercedes-Benz хоче продати свій завод зі збирання автомобілів у Підмосков'ї, за словами джерел, угода знаходиться на заключній стадії.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела в автопромі та на ринку нерухомості.

"Йдеться про майданчик у підмосковному Єсипові, що належить Мерседес-Бенц Мануфекчурінг Рус, де 20% у СП Даймлер КамАЗ Рус, решта - у головної Mercedes-Benz AG.

Джерело "Ъ" в одному з автоконцернів каже, що завод виставлено на продаж. Інший співрозмовник "Ъ" в автопромі підтвердив, що угода знаходиться на заключній стадії, покупцем стане російський дилер, але є деякі "проблеми з документами" у Mercedes", - йдеться у статті.

Джерело видання а ринку нерухомості Підмосков'я повідомило, що на завод претендує зокрема дилер "Автодом", а в переговорах бере участь Корпорація розвитку Московської області.

Співрозмовник газети в одному з автоконцернів говорить про тендер, у якому беруть участь кілька дилерів.

"Джерело "Ъ" в авторитейлі зазначає, що йдеться про комплексну угоду, в яку також включені права дистриб'ютора марки на російському ринку, і також називає основним претендентом "Автодом".
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Mercedes-Benz
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,4808
  0,1755
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8369  0,02 0,06 40,6948  0,02 0,04
EUR 39,7628  0,04 0,09 40,8493  0,06 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес