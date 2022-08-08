Ізраїль і палестинці домовилися про припинення вогню

Ізраїль і палестинські бойовики домовилися про перемир'я. Воно набуло чинності ввечері в неділю. Поодинокі постріли з обох сторін за кілька хвилин до і відразу після домовленого припинення вогню не змогли зірвати досягнуте за посередництва Єгипту перемир'я.

Щонайменше 44 людини загинули в результаті найсерйознішого загострення ізраїльсько-палестинського протистояння після 11-денного конфлікту в травні 2021 року.

Лідери США та ООН закликали обидві сторони продовжувати дотримуватися режиму припинення вогню.

У своїй заяві президент США Джо Байден високо оцінив перемир'я та закликав сторони "повністю виконувати його та забезпечити надходження палива та гуманітарних поставок до Гази".

Він також закликав своєчасно розслідувати повідомлення про жертви серед цивільного населення.

Припинення вогню відбулося за посередництва Єгипту, який у минулому вже виступав посередником між Ізраїлем і палестинцями.

Але коли воно набуло чинності ввечері в неділю, ізраїльські військові підтвердили, що завдавали ударів по цілях Палестинського ісламського джихаду (ПІДЖ) у Газі у відповідь на ракети, випущені безпосередньо перед цим.

Ізраїльські ЗМІ також повідомили про окремі ракетні обстріли з боку Гази через кілька хвилин після домовленого початку припинення вогню.

Але з настанням ночі про подальші порушення не повідомлялося.

Останнє загострення почалося з ізраїльських атак на об'єкти в секторі Газа, які, за словами військових, були відповіддю на погрози бойовиків. Це сталося на тлі кількох днів напруженості після того, як Ізраїль заарештував високопоставленого члена ПІДЖ на Західному березі.

У неділю ввечері міністерство охорони здоров'я Палестини повідомило, що серед 44 смертей, зафіксованих під час останнього конфлікту, було 15 дітей. Міністерство охорони здоров'я Гази звинуватило "ізраїльську агресію" в загибелі палестинців і повідомило про понад 300 поранених.

Ізраїль звинуватив бойовиків ПІДЖ у "випадковому спричиненні" принаймні декількох смертей у Газі, стверджуючи, що угруповання випустило ракету, яка вбила кількох дітей у Джабалії.

До угоди про припинення вогню привели занепокоєння гуманітарною ситуацією в Газі, де медики попереджали, що палива для роботи генераторів в лікарнях вистачить лише на два дні.

"Ми цінуємо зусилля Єгипту, які докладені для припинення ізраїльської агресії проти нашого народу", - сказав речник ПІДЖ Тарек Селмі.

Ізраїль заявив, що "зберігає за собою право на рішучу відповідь", якщо режим припинення вогню буде порушено.

Останній конфлікт спалахнув після арешту Ізраїлем Басема Сааді, який, за повідомленнями, був головою ПІДЖ на Західному березі річки Йордан, тиждень тому.

Його затримали в районі Дженін в рамках низки арештів після хвилі нападів ізраїльських арабів і палестинців, у результаті яких загинули 17 ізраїльтян. Двоє нападників приїхали з району Дженін.

Великі натовпи зібралися в неділю на похорони загиблих під час ударів по Рафаху, зокрема старшого командира ПІДЖ Халеда Мансура - другого загиблого командира бойовиків. Демонстрації на підтримку Гази також пройшли в місті Наблус на Західному березі.

ПІДЖ, яке є одним з найсильніших угруповань бойовиків, що діють у Газі, має підтримку Ірану і штаб-квартиру в столиці Сирії Дамаску.

Воно несе відповідальність за напади на Ізраїль, включно з ракетними обстрілами та стріляниною.

У листопаді 2019 року між Ізраїлем і ПІДЖ тривав п'ятиденний конфлікт після вбивства Ізраїлем командира ПІДЖ, який, за словами Ізраїлю, планував напад. В результаті насильства 34 палестинці загинули і 111 отримали поранення, а 63 ізраїльтянини потребували медичної допомоги.

Ізраїль заявив, що 25 із загиблих палестинців були бойовиками, включно з тими, хто готувався до запуску ракет.