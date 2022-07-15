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США не откажутся от попыток сблизить Израиль и Палестину, - Байден
19:01 15.07.2022 |
Соединенные Штаты Америки (США) не откажутся от попыток сблизить Израиль и Палестину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена, которого цитирует Reuters.
Отметим, сегодня Байден встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Вифлееме. По его словам, урегулирование многолетнего конфликта остается целью США.
"Даже если в данный момент нет подходящей почвы для возобновления переговоров, Соединенные Штаты и моя администрация не откажутся от попыток сблизить палестинцев, израильтян и обе стороны", - подчеркнул Байден.
Он также добавил, что на данный момент невозможно достижение принципа "два государства для двух народов".
Напомним, Байден на этой неделе отправился в турне на Ближний Восток, СМИ пишут, что он склоняет премьера Израиля к поставкам вооружений Украине.
Кроме того, Байден пригрозил применить силу, чтобы удержать Иран от ядерного оружия.
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