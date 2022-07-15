США не откажутся от попыток сблизить Израиль и Палестину, - Байден

Соединенные Штаты Америки (США) не откажутся от попыток сблизить Израиль и Палестину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена, которого цитирует Reuters.

Отметим, сегодня Байден встретился с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Вифлееме. По его словам, урегулирование многолетнего конфликта остается целью США.

"Даже если в данный момент нет подходящей почвы для возобновления переговоров, Соединенные Штаты и моя администрация не откажутся от попыток сблизить палестинцев, израильтян и обе стороны", - подчеркнул Байден.

Он также добавил, что на данный момент невозможно достижение принципа "два государства для двух народов".

Напомним, Байден на этой неделе отправился в турне на Ближний Восток, СМИ пишут, что он склоняет премьера Израиля к поставкам вооружений Украине.

Кроме того, Байден пригрозил применить силу, чтобы удержать Иран от ядерного оружия.