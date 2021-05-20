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Дионисий Галикарнасский
ХАМАС завел речь о перемирии, Израиль пока не ответил. Взаимные обстрелы продолжаются
14:08 20.05.2021 |
Один из высокопоставленных руководителей ХАМАС заявил, что боевики группировки и руководство Израиля могут договориться о перемирии в ближайшие день-два.
Реакции Израиля на это заявление пока нет, однако накануне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сказал, что военная операция "Страж стен" продолжится дор тех пор, пока израильтяне не будут в полной безопасности.
Ракетный обстрел израильских территорий из сектора Газа продолжался минувшей ночью и утром в четверг. Израильская авиация в ответ нанесла более 100 ударов по инфраструктуре ХАМАС на севере сектора.
Информагентства сообщают о взрывах, потрясавших город Газу, налетах на города Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис. В Хан-Юнисе, как сообщается, разрушено по меньшей мере жилых пять домов. Обстрелу подвергся также коммерческий район Газы.
Израильское командование утверждает, что удар был нанесен по меньшей мере по трем домам командиров ХАМАС в Хан-Юнисе и по одному такому дому в Рафахе. По словам израильтян, их целью была военная инфраструктура ХАМАС и, в частности, склад оружия в городе Газе.
По данным израильского командования, в утренние часы были разрушены два здания с офисами группировки, несколько многоствольных пусковых ракетных установок и комплексы ПВО.
Агентство Ассошиэйтед пресс сообщило в четверг об одном погибшем и двух раненых палестинцах.
Президент США Джо Байден призывает израильского премьера свернуть военную операцию в Газе, однако Нетаньяху настаивает на том, что операция должна достичь намеченных целей - уничтожения военной инфраструктуры ХАМАС, что, по его убеждению, должно привести к более долгосрочному миру.
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