ХАМАС завел речь о перемирии, Израиль пока не ответил. Взаимные обстрелы продолжаются

Один из высокопоставленных руководителей ХАМАС заявил, что боевики группировки и руководство Израиля могут договориться о перемирии в ближайшие день-два.

Реакции Израиля на это заявление пока нет, однако накануне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сказал, что военная операция "Страж стен" продолжится дор тех пор, пока израильтяне не будут в полной безопасности.

Ракетный обстрел израильских территорий из сектора Газа продолжался минувшей ночью и утром в четверг. Израильская авиация в ответ нанесла более 100 ударов по инфраструктуре ХАМАС на севере сектора.

Информагентства сообщают о взрывах, потрясавших город Газу, налетах на города Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис. В Хан-Юнисе, как сообщается, разрушено по меньшей мере жилых пять домов. Обстрелу подвергся также коммерческий район Газы.

Израильское командование утверждает, что удар был нанесен по меньшей мере по трем домам командиров ХАМАС в Хан-Юнисе и по одному такому дому в Рафахе. По словам израильтян, их целью была военная инфраструктура ХАМАС и, в частности, склад оружия в городе Газе.

По данным израильского командования, в утренние часы были разрушены два здания с офисами группировки, несколько многоствольных пусковых ракетных установок и комплексы ПВО.

Агентство Ассошиэйтед пресс сообщило в четверг об одном погибшем и двух раненых палестинцах.

Президент США Джо Байден призывает израильского премьера свернуть военную операцию в Газе, однако Нетаньяху настаивает на том, что операция должна достичь намеченных целей - уничтожения военной инфраструктуры ХАМАС, что, по его убеждению, должно привести к более долгосрочному миру.