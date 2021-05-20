Байден призвал Израиль к деэскалации кризиса в секторе Газа

Президент США Джо Байден ужесточил тон в отношениях с Израилем на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа. В среду, 19 мая, Байден вновь провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нетаньяху и заявил ему, что ожидает "существенной деэскалации на пути к перемирию" уже в течение дня. До сих пор Байден придерживался подчеркнуто сдержанного тона в диалоге с Израилем.

Это уже четвертый телефонный разговор между лидерами двух стран за последние несколько дней. Два дня назад Байден сказал Нетаньяху, что он выступает за прекращение огня в конфликте с палестинцами.

Давление на администрацию Байдена

США традиционно являются верным союзником Израиля. Из-за отказа США осудить действия Израиля Совету Безопасности ООН так и не удается согласовать совместного заявления по ситуации в секторе Газа. В последние дни давление на администрацию Байдена усилилось и со стороны республиканцев, и со стороны демократов, которые призывают президента к более жесткому курсу в отношении Израиля из-за большого числа гражданских жертв в конфликте в Газе.

В Израиле в результате ракетных обстрелов, которые ведет террористическая группировка ХАМАС, погибли 12 человек, в том числе один ребенок. Израильская армия отвечает на эти обстрелы ударами по целям ХАМАС в секторе Газа. По сообщению палестинской стороны, в результате нынешнего конфликта в Газе погибли уже 217 человек, в том числе 63 ребенка.