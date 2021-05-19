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«Перемирие пока не обсуждается». Израиль намерен принудить ХАМАС к долгосрочному миру
17:40 19.05.2021 |
"Мы не стоим с секундомером. Мы заботимся о том, чтобы цели нашей операции были достигнуты", - заявил в среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ранее он подчеркнул, что Израиль добивается того, чтобы любое перемирие с ХАМАС стало максимально долгосрочным.
"Есть только два способа справиться с ними. Вы можете либо победить их, и это всегда открытая возможность, либо вы можете сдерживать их", - сказал Нетаньяху. Израиль пока не собирается прекращать огонь, подтвердили источники Би-би-си в израильском военном командовании.
Советник Нетаньяху Марк Регев также подтвердил, что Израиль хочет выйти из этого конфликта с решением, которое обеспечит продолжительный период мира и спокойствия. Для этого, по мнению израильского руководства, военной инфраструктуре боевиков ХАМАС должен быть нанесен достаточный ущерб.
Сообщения о том, что перемирие может быть объявлено уже в ближайшее время, появились после того, как США впервые выразили поддержку этому шагу.
Франция, Египет и Иордания предложили принять резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к прекращению насилия, но, как сообщили дипломатические источники агентства Рейтер, США считают, что публичное заявление сейчас не поможет.
"Спокойные, но интенсивные закулисные дискуссии по-прежнему являются нашим тактическим подходом", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Высокопоставленные официальные лица ХАМАС в Катаре утверждают, что предпринимают серьезные усилия для прекращения огня. Они обвиняют Израиль в упрямстве из-за того, что израильские власти требуют, чтобы ХАМАС прекратил огонь в одностороннем порядке, как минимум на насколько часов, пока Израиль будет решать, делать ли то же самое.
Главной целью израильской обороны является военный руководитель ХАМАС Мохаммед Дейф, заявил бригадный генерал Хидаи Зильберман.
Как сообщает корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Иоланда Нелл, слухи о перемирии после десяти дней смертоносных обстрелов действительно появляются все чаще.
"Начали распространяться сообщения, что перемирие, заключенное при посредничестве Египта, может вступить в силу в течение нескольких дней. Однако довольно скоро это было опровергнуто. Высокопоставленный израильский чиновник заявил, что никаких соглашений достигнуто не было. Один из лидеров ХАМАС сказал, что требования палестинцев еще не выполнены", - передает из Иерусалима Иоланда Нелл.
Израиль заявляет, что за минувшую ночь его ВВС сбросили десятки бомб на сеть из примерно 40 подземных туннелей, которыми управляет ХАМАС.
Утром 19 мая газета Haaretz сообщила, что в городе Ашкелон на юге Израиля и в других населенных пунктах вблизи сектора Газа вновь звучат сирены, предупреждающие о ракетном нападении .
По данным израильских военных, за прошедший день боевиками из Газы было выпущено по Израилю 50 ракет. 10 из них упали в секторе Газа.
Министерство здравоохранения Газы, контролируемое группировкой ХАМАС, сегодня обновило список погибших на палестинской территории. По их данным, убито 219 человек, из них 63 ребенка. Еще 1530 жителей получили ранения.
Израиль заявляет, что среди убитых в Газе не менее 150 боевиков. ХАМАС не приводит данных о потерях боевиков.
По медицинской службы Израиля, на его территории погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе двое детей.
Всего с начала боевых действий по Израилю было выпущено более 3750 ракет, в результате там погибло 12 человек.
По сведениям израильской стороны, в Газе упало около 550 ракет, выпущенных боевиками, а 90% долетевших до Израиля ракет перехватила система противоракетной обороны "Железный купол".
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