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Байден выразил поддержку Израилю в конфликте с ХАМАС
10:01 17.05.2021 |
Вашингтон поддерживает право Израиля защищать себя от ракетных ударов ХАМАС. Об этом заявил президент США Джо Байден во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в субботу, 15 мая.
В то же время глава американского государства призвал Израиль в ходе военной операции обеспечить безопасность журналистов. Ранее в тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по многоэтажному зданию в городе Газа, где располагались, в том числе, офисы международных СМИ, среди которых было американское информагентство AP. Со своей стороны, Биньямин Нетаньяху заверил Байдена, что израильская армия делает все возможное, чтобы избежать гражданских жертв.
По данным Армии обороны Израиля, в многоэтажном здании, которое они атаковали, была расположена штаб-квартира разведывательной службы ХАМАС. За час до проведения этой операции собственника здания предупредили о ней и призвали обеспечить эвакуацию жителей, подчеркнули в ЦАХАЛ.
Израиль собирается продолжить операцию против ХАМАС
По словам Биньямина Нетаньяху, Израиль продолжит наносить ракетные удары по целям ХАМАС, прилагая все усилия, чтобы избежать гражданских жертв или свести их к минимуму. "Сторона, которая несет ответственность за эту конфронтацию, - это не мы, а те, кто атакуют нас, - указал политик в эфире национального телевидения. - Эта операция пока не закончена, и мы будет продолжать вести ее столько, сколько потребуется".
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