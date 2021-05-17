Иран обещал ХАМАС поддержку в борьбе с Израилем

Глава спецподразделения иранских ВС "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Исмаил Кани

Тегеран окажет исламистской группировке ХАМАС "всестороннюю поддержку" в борьбе против Израиля. Об этом в субботу, 15 мая, заявил глава спецподразделения иранских ВС "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Исмаил Кани в телефонном разговоре с одним из лидеров ХАМАС Исмаилом Хания, передают иранские государственные СМИ.

Сообщается, что Хания поблагодарил Иран за поддержку, заявив, что противостояние с Израилем является "борьбой не только ХАМАС, но и всего исламского мира".

Глава МИД Ирана не поехал на переговоры по ядерной сделке

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил запланированный на 15 мая визит в Австрию после того, как на здании правительства в Вене были подняты флаги Израиля. На этой встрече должен был пройти очередной этап переговоров по возвращению Ирана к ядерной сделке.