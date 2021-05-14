Израиль бомбил систему тоннелей ХАМАС в секторе Газа

Израиль подверг массированным ударам систему тоннелей, построенную в секторе Газа палестинским радикальным движением ХАМАС. В операции, продолжавшейся 40 минут, участвовало 160 "воздушных судов" при поддержке танкового огня, сообщил представитель израильской армии в пятницу, 14 мая.

По словам представителя, целью операции являлось разрушение системы тоннелей, которую называют "метро", и которая представляет собой "город под городом". ХАМАС строил эти тоннели многие годы. Пока неясно, насколько сильно пострадало "метро" в результате израильской бомбардировки. Представитель израильской армии подчеркнул, что ни один израильский солдат на вступил на территорию сектора Газа, поэтому речь о наземной операции не идет.

По данным министерства здравоохранения в Газе, с начала последней эскалации конфликта погибли уже 109 палестинцев, еще 621 - ранен. По сообщению израильской армии, в Израиле в результате палестинских обстрелов погибли 8 человек. ХАМАС назвал свою операцию "Меч Иерусалима", а Израиль - "Защитник стен". По данным Израиля, ХАМАС с вечера 10 мая выпустил по Израилю уже 1800 ракет, 430 из них разорвались еще на территории сектора Газа. Военные оценили эффективности системы ПВО "Железный купол" в 90 процентов.

Эскалация конфликта

В начале недели ХАМАС, объявивший себя защитником Иерусалима, ультимативно потребовал от израильских полицейских и еврейских поселенцев покинуть Храмовую гору и район Восточного Иерусалима Шейх-Джарра, откуда израильские власти намеревались выселить несколько палестинский семей. Израиль проигнорировал это требование. Он возложил ответственность за эскалацию кризиса на ХАМАС, который Евросоюз считает террористической организацией.

С конца 2008 года Израиль и ХАМАС вели друг с другом три войны. В 2014 году в результате 50-дневного вооруженного конфликта погибли более 2100 палестинцев и более 70 израильтян. В секторе Газа, по данным ООН, было разрушено или повреждено 18 тысяч зданий.