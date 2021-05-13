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Израильские военные разработали план наземной операции в секторе Газа
13:58 13.05.2021 |
Израильские военные на фоне усиления ударов по исламскому радикальному движению ХАМАС подготовили план наземной операции в секторе Газа. План, разработанный дивизией "Газа" и Южным командованием, поступит на утверждение начальнику генштаба израильской армии Авиву Кохави в течение дня, а затем будет передан на рассмотрение политическому руководству страны, сообщила израильская газета The Jerusalem Post в четверг, 13 мая.
Согласно сообщениям, к границам сектора Газа уже переброшено несколько израильских бригад - десантники, пехота и бронетанковые подразделения. На фоне непрекращающихся ракетных обстрелов с территории Газы все авиарейсы в международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве временно перенаправляются в аэропорт Эйлата на Красном море. Эта мера не распространяется на вылеты из тель-авивского аэропорта.
Ракетные обстрелы
Палестинские радикалы, согласно израильским данным, с 10 мая выпустили по Израилю более 1600 самодельных ракет, некоторые из них перехватить не удалось, и они разорвались на территории жилых кварталов, в результате чего погибли в общей сложности семь человек, в том числе шестилетний ребенок и израильский солдат.
В ответ Израиль нанес самые сокрушительные авиаудары по сектору Газа со времен войны в этом регионе в 2014 году. Бомбардировке подверглись объекты ХАМАС и другой радикальной группировки - "Исламский джихад". В результате, по данным палестинской стороны, погибли в общей сложности 67 человек, в том числе 17 детей, еще почти 400 человек были ранены.
Молитвы на Храмовой горе
Около 100 тысяч палестинцев 13 мая пришли на Храмовую гору в Иерусалиме для утренней молитвы в праздник Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан. По сообщению The Jerusalem Post, многие из собравшихся скандировали: "О, Господь, даруй победу Газе", размахивали палестинскими флагами и плакатами. Перед Куполом Скалы - одной из главных святынь ислама - были вывешены портеры лидеров ХАМАС и "Исламского джихада".
Палестино-израильский конфликт резко обострился после того, как власти Израиля выразили намерение принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Начались беспорядки, в результате которых пострадали сотни палестинцев.
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