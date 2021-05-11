Палестинские радикалы в секторе Газа во вторник, 11 мая, продолжили обстрел Израиля

По сообщению израильских военных, по территории Израиля было выпущено более двухсот ракет. В населенных пунктах в непосредственной близости к сектору Газа и в Ашкелоне 11 мая неоднократно звучали сирены воздушной тревоги.

Израиль в ответ нанес около 130 ракетных ударов по целям в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готовит сограждан к длительному конфликту с палестинцами. Представитель израильской армии не исключил проведения наземной операции в секторе Газа. "Военные не исключают ничего", - сказал он. Министерство обороны Израиля отдало распоряжени о мобилизации пяти тысяч резервистов.

По сообщению израильской армии, в результате ударов по сектору Газа убито 15 членов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад". Министерство здравоохранения в Газе сообщает о 23 погибших, среди которых девять детей, и о более чем ста раненых.

Эскалация конфликта

Конфликт между Израилем и палестинцами в последние дни сильно обострился. В Иерусалиме, особенно на Храмовой горе, в ходе священного для мусульман месяца Рамадан неоднократно происходили ожесточенные столкновения, в которых пострадали сотни людей.

Столкновения были вызваны, в числе прочего, возведением полицейских заграждений в исторической части Иерусалима и угрозой выселения палестинских семей из квартала Шейх-Джарра.

Евросоюз осудил ракетные обстрелы территории Израиля и призвал прекратить насилие на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.