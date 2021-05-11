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Палестинские радикалы в секторе Газа во вторник, 11 мая, продолжили обстрел Израиля
13:47 11.05.2021 |
Израиль в ответ нанес около 130 ракетных ударов по целям в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готовит сограждан к длительному конфликту с палестинцами. Представитель израильской армии не исключил проведения наземной операции в секторе Газа. "Военные не исключают ничего", - сказал он. Министерство обороны Израиля отдало распоряжени о мобилизации пяти тысяч резервистов.
По сообщению израильской армии, в результате ударов по сектору Газа убито 15 членов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад". Министерство здравоохранения в Газе сообщает о 23 погибших, среди которых девять детей, и о более чем ста раненых.
Эскалация конфликта
Конфликт между Израилем и палестинцами в последние дни сильно обострился. В Иерусалиме, особенно на Храмовой горе, в ходе священного для мусульман месяца Рамадан неоднократно происходили ожесточенные столкновения, в которых пострадали сотни людей.
Столкновения были вызваны, в числе прочего, возведением полицейских заграждений в исторической части Иерусалима и угрозой выселения палестинских семей из квартала Шейх-Джарра.
Евросоюз осудил ракетные обстрелы территории Израиля и призвал прекратить насилие на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.
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