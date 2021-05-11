Израиль вновь закрыл зону для рыболовства у берега сектора Газа

Власти Израиля в воскресенье, 9 мая, вновь закрыли зону для рыболовства у берега сектора Газа до дальнейших распоряжений. Решение было принято после ракетных обстрелов израильской территории и запуска воздушных шаров со взрывчаткой. Израильская сторона возложила вину на радикальное исламистское движение ХАМАС. Зона для рыболовства считается важным источником пропитания населения и двигателем экономики территории.

Обстрелы Израиля проходят на фоне столкновений палестинцев и израильской полиции в Иерусалиме. В результате столкновений в выходные дни пострадали около 350 человек. Изначально конфликт вспыхнул после запрета правоохранителей на проведение традиционного вечернего сбора палестинцев в Старом городе Иерусалима по случаю священного для мусульман месяца Рамадан. Позднее росту напряженности поспособствовала угроза выселения нескольких палестинских семей из Восточного Иерусалима.

ХАМАС при посредничестве Катара в августе 2020 года объявил режим прекращения огня с Израилем. С тех пор этот режим неоднократно нарушался. Израиль, США и Евросоюз признали радикальное исламистское движение террористической организацией.