Суд ЕС отменил штраф Еврокомиссии для корпорации Apple

Суд ЕС в Люксембурге занял сторону американской корпорации Apple в ее конфликте с Еврокомиссией, продолжавшемся несколько лет. В среду, 15 июля, он отменил штраф в размере 13 миллиардов евро, который в 2016 году предъявило брюссельское ведомство технологическому гиганту.

По мнению судей, Европейская комиссия ошибочно предполагала, что американским концерн противозаконным образом получил налоговые льготы для своих дочерних компаний в Ирландии. Суд аннулирует решение, поскольку Еврокомиссии не удалось предъявить необходимые доказательства того, что со стороны Apple получены преимущества, говорится в заявлении.

Иск Ирландии и Apple

Иск против решения ЕК предъявило руководство компании и власти в Дублине. Стороны имеют право подать апелляцию на решение суда.

В 2016 году Еврокомиссия потребовала от Apple выплатить 13 миллиардов евро, обвинив компанию в получении незаконных налоговых преференций в Ирландии в период с 2003 по 2014 годы. В ответ Ирландия и Apple подали в Суд ЕС иск о признании этого требования недействительным. Между тем Apple перечислила требуемую сумму штрафа на блокированный счет, после чего Еврокомиссия отозвала иск о нарушении законодательства ЕС.