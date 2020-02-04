Финансовые новости
- |
- 04.02.20
- |
- 15:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Сделка века» США никогда не будет претворена в жизнь - Хаменеи
14:39 29.01.2020 |
Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи убежден, что план США по ближневосточному урегулированию так и останется на бумаге.
"Милостью Божьей и к смущению американских политиков, сатанинская бесчестная политика США в отношении палестинцев - так называемая "сделка века" - никогда не даст плодов. Они (США - ИФ) говорят глупо и опрометчиво об иудаизации Иерусалима, о том, что он (этот город - ИФ) должен принадлежать евреям", - написал Хаменеи в Twitter в среду.
Он пообещал, что проблема палестинцев забыта не будет, а все мусульманские страны встанут на защиту палестинского народа и "не позволят так называемой "сделке века" воплотиться в жизнь".
Ранее министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что "сделка века" по палестино-израильскому конфликту, предложенная США, является "кошмаром для региона и всего мира".
План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.
План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также - создание полностью демилитаризованного палестинского государства.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему
|Казус Сытника: Как антикоррупционный комитет спасает директора НАБУ от увольнения
|Императивный мандат и Богдан: Кто запугивает «Слуг народа» роспуском Рады
|Ликвидация мажоритарщиков: Смогут ли Зеленский с Богданом изменить Конституцию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трамп победил на первом внутрипартийном голосовании в преддверии президентских выборов, набрав 97% голосов
|МВФ уверен в стабильности экономического развития Китая в условиях борьбы с коронавирусом
|Дмитрий Орешкин: Уход Украины из-под влияния России - процесс безвозвратный
|Демократы призывают Сенат проголосовать за импичмент Трампу
|Ятаган в спину. Почему Эрдоган из Киева грозит Путину
|Правительство Джонсона не пригласило недружественные СМИ. Брифинг бойкотировали даже те, кого позвали
|Помощь ВСУ, водительские удостоверения и ЗСТ: Украина и Турция подписали ряд документов
Это интересно
|Avast сворачивает деятельность по сбору данных пользователей
|Samsung хочет, чтобы в консолях Xbox появилась поддержка сверхширокоформатных мониторов
|ЕК передумала запрещать системы распознавания лиц в общественных местах
|Lotus выпустил спорткар «на каждый день»
|Google объединит почту и мессенджер в одном универсальном приложении
|Легкие курильщика «волшебным образом» восстанавливаются, если бросить курить
|SpaceX запустила на орбиту четвёртую партию микроспутников Starlink