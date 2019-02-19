Израиль не выплатит Палестинской автономии 138 млн долларов

Израиль заморозил выплату 138 миллионов долларов Палестинской автономии. Об этом решении в воскресенье, 17 февраля, объявил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Эта сумма, по расчетам израильской стороны, соответствует той, которую палестинские власти в 2018 году потратили на поддержку "находящихся или находившихся в заключении в Израиле террористов и их семей".

Израильское правительство выплачивает Палестинской автономии таможенные сборы и налоговые отчисления на импортируемые в автономию товары. В июле 2018 года в Израиле был принят закон, согласно которому эти выплаты будут урезаться на ту сумму, которую палестинские власти тратят на поддержку участников антиизраильских атак. В воскресенье этот закон был впервые применен на практике - по данным агентства AFP, это стало реакцией на убийство молодой израильтянки в Иерусалиме.

Глава национальной автономии Махмуд Аббас неоднократно называл помощь палестинцам в израильских тюрьмах "национальным, гуманитарным и социальным долгом, который должен быть погашен, несмотря на израильское и международное давление".