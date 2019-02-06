Сенат США одобрил закон против бойкота Израиля и партнеров Асада

Сенат США принял во вторник, 5 февраля, законопроект, направленный на защиту Израиля от экономического бойкота со стороны стран, осуждающих оккупацию еврейским государством палестинских территорий.

Билль о безопасности на Ближнем Востоке, как официально называется документ, направлен также против движения BDS (boykott, divestment and sanctions), выступающего за введение санкций против компаний, ведущих бизнес с Израилем, и стремящегося добиться оттока капитала из страны.

При этом остается под вопросом, будет ли законопроект одобрен нижней палатой парламента, в которой большинство имеют демократы. По мнению ряда либеральных законодателей, билль о безопасности на Ближнем Востоке идет вразрез с правом на свободу слова, гарантированным гражданам США Конституцией.

Новые санкции против Сирии и деловых партнеров Асада

При этом сторонники протекционных мер, такие как республиканский сенатор Марко Рубио, заявляют, что они поддерживают билль, так как являются противниками ведения "дискриминирующей экономической войны" против Израиля.

Кроме прочего, законопроект предполагает новые поставки оружия в Израиль, расширение военного сотрудничества с Иорданией и введение новых санкций против Сирии. Санкции также будут введены против стран, сотрудничающих с правительством Башара Асада (Ирана и России), в том числе в области производства углеводородов в этой стране и поставок авиационной техники и запчастей для военных нужд.

Резкой критике подвергли закон представители Американского союза гражданских свобод (АСГС). "Сегодня Сенат избрал политику, противную Конституции, и попрал ногами право, гарантированное всем американцам Первой поправкой", - цитирует старшего советника по вопросам законодательства АСГС Катлин Руане информагентство AFP.

Первая поправка к Конституции США является частью Билля о правах и гарантирует, кроме прочего, что Конгресс США не будет поддерживать какую-либо религию и посягать на свободу слова, прессы и собраний.