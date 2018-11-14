Однодневная война. Почему в конфликте Израиля и Палестины проигрывает Россия

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Стороны обменялись ударами и разошлись с миром. Вопрос в том, что Иерусалим скажет Москве о российском оружии в секторе Газы.

Израиль выиграл однодневную войну с боевиками ХАМАС. Но не обошлось без потерь и ущерба, в том числе политического, для кабинета Биньямина Нетаньяху. На другой же чаше весов оказалось задокументированное, пока на уровне сообщений СМИ, применение российского оружия, что с выгодной для себя могут использовать Израиль и его ближайший союзник в Белом доме.

А началось все с тайной операции ЦАХАЛа в секторе Газы в ночь на 12 ноября. Ранее сообщалось лишь, что в ходе операции погибли семеро хамасовцев, включая одного из лидеров, а также полковник израильских сил. Позднее "Хеврат а-Хадашот" пролила свет на события той ночи. Во-первых, подполковник. Во-вторых, ему 41 год. В-третьих, остаются сокрытыми его подразделение, что, впрочем, не знала даже его семья, и имя - решено продолжить именовать его просто М. В-четвертых, погиб подполковник геройски. Дело в том, что когда авто израильского спецназа заблокировали боевики ХАМАСа, подполковник первым вышел из машины и открыл огонь, тем самым принеся себя в жертву и дав бойцам время организованно дать отпор, точнее протянуть до прибытия спасательного подразделения 669 и сил прикрытия. Пальба палестинцев не помешала пилоту вертолета осуществить эвакуацию спецназовцев. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху "склонил голову в память о подполковнике М" и пообещал, что когда-нибудь вся его история будет рассказана.

А пока... Пока же можно сказать, что этот рейд стал катализатором для хамасовцев, принявшихся энергично, но не особо прицельно обстреливать территории Израиля. Последний раз напряжение достигало такого градуса в 2014 г., когда по Израилю были выпущены 3 686 ракет, в результате чего погибли 14, а 169 человек получили ранения. В ходе обстрелов 12-13 ноября ХАМАС успел совершить 127 обстрелов, выпустив 460 ракет. 102 из них благополучно аннигилировала знаменитая система ПРО "Железный купол". Сообщается об одном погибшем со стороны Израиля, а также о сотне человек, обратившихся за медицинской помощью.

ЦАХАЛ, естественно, не молчал. Ответ был более прицельным и с предварительным уведомлением об эвакуации, чтобы уберечь мирное население. Со стороны палестинцев, как сообщает "Палестинский информационный центр", семь погибших и 28 раненых. В течение двух суток израильская армия нанесла удары по 160 объектам ХАМАСа и "Исламского джихада", в том числе по штаб-квартире контрразведки первых в отеле "Аль-Амаль". Все подробности пока не раскрываются, но очевидно, что ответная реакция Иерусалима была крайне убедительной. До такой степени, что ХАМАС запросил о перемирии. Израиль пообещал подумать, продолжая засыпать сектор Газы смертоносным металлом, а после некоторого обсуждения все же согласился. По данным катарского Al Jazeera, тому поспособствовал Египет. Что, кстати, вполне вероятно, поскольку Каир не мог позволить себе наблюдать, как хамасовцев хоронят в ими же вырытой могиле. А к этому все и шло.

В общем, вместо боевиков ХАМАС похоронили топор войны. Правда могилу в скором времени осквернят. А до тех пор ХАМАС празднует. Серьезно. В секторе Газы поспешили объявить всеобщее ликование, дабы скрыть свой провал. Представитель группировки Исмаил Радван перемирие окрестил серьезной победой группировки и пообещал, что ее ракеты "обрушатся на Хайфу, Яффо, Ашкелон и Ашдод", если Израиль вновь атакует Газу.

Декларация "большой победы" сомнительна, но у ХАМАСа на самом деле есть повод хотя бы утешиться, потому как однодневная война, а точнее последовавшее перемирие спровоцировало внутриполитические противоречия в израильском правительстве. Вечером 13 ноября в израильских СМИ появилась информация о единогласной поддержке перемирия всеми членами военно-политического кабинета. Однако, как выяснилось, единогласия не было. Сперва представитель, а затем и сам министр обороны, лидер правой партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявили, что он выступал за продолжение порки ХАМАСа. Затем с аналогичным заявлением выступил и министр образования Нафтали Беннет. Позднее стало известно, что противников было четверо: Либерман, Беннет, а также министр по делам Иерусалима Зэев Элькин и глава Минюста Айлет Шакед. Их позиция предельно ясна: раз все так хорошо складывается, так почему бы не продолжить и не умножить ХАМАС на ноль? Но Нетаньяху и его сторонники решили согласиться на перемирие. В результате в прессе муссируются слухи о грядущей отставке Либермана. К тому же министр запланировал обращение к прессе в 13:00 (на момент подготовки материала, Либерман еще не выступил).

Эй, Путин

Факторы, вынудившие военно-политический кабинет пойти на прекращение огня, пока неизвестны. Хотя есть смысл предположить, что изначально весь этот сыр-бор израильская армия спровоцировала намеренно - с целью запустить полномасштабную операцию, направленную против ХАМАС. И если быть еще точнее, с целью отправить России недвусмысленное послание относительно обеспечения своим оружием как этой группировки, так и иранских "ихтамнетов" в Сирии. Примечательно, что как бы в подтверждение справедливости неозвученных Израилем публично претензий к Москве, факт применения ХАМАСом российского оружия был зафиксирован 12 ноября в Ашкелоне, где был подбит автобус с израильскими военными (один из них был ранен).

По словам главы пресс-службы ЦАХАЛ Йонатана Конрикуса, и палестинцы это подтвердили, что обстрел был произведен из ПТРК "Корнет" российского производства. Пока неизвестно, попал ли он в руки палестинцев прямой доставкой из РФ, или это асадовцы либо иранцы проявили щедрость. Факт в том, что российское оружие у противников Израиля есть. И это весомый аргумент в кармане Нетаньяху для диалога с РФ и выдвижения новых требований. Вероятно, в планах премьера и не была места тотальному уничтожению ХАМАСа. Достаточно было лишь демонстрации для Владимира Путина: мы знаем, вы знаете, что мы знаем - что вы балуетесь поставками оружия палестинцам; завязывайте, или будем пересматривать текущие соглашения, в том числе по Сирии. В Кремле, по всей вероятности, впечатлились, ведь реакция МИДа была очень осторожной: обеспокоены, могут пострадать мирные граждане; Израиль, реагируйте, пожалуйста, более сдержанно на (внимание) провокации.

Эй, Рухани

Между прочим, в свете всего вышеприведенного несколько иначе выглядит заявление-призыв спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри к России. Он 7 ноября выразил надежду, что Россия сохранит диалог с Израилем, а также не будет и в дальнейшем противиться авиуадарам израильских ВВС по иранским силам на территории Сирии. Вот оно как получается. Все упирается в Иран, который Штаты сдерживают в экономически-политическом пространстве. А Израиль, видимо, реализует свою задачу - военное сдерживание иранцев, или, скорее даже, их изгнание из Сирии. Плюс разыгрываемая многоходовочка включает и связанные руки у России.

Все ли складывается, как задумывалось, станет ясно уже на этой неделе. Если не будет форс-мажоров. Причем и со стороны США, где на промежуточных выборах от демократов в Конгресс впервые прошли две мусульманки - Ильхан Омар (Миннесота) и Рашида Тлаиб (Мичиган). Первая бежала из Сомали сначала в Кению, а затем благодаря лютеранской церкви в Миннеаполис. Вторая родилась в семье палестинских иммигрантов из Детройта. И оба новоизбранных члена Палаты представителей поддерживают Палестину и выступают с критикой в адрес "Израильского режима". Омар и Тлаиб еще в тренде, так сказать. Об их достижении еще не забыли, а потому Демпартия, к примеру, может использовать их во внутриполитических разборках, игнорируя внешнеполитическую повестку, в качестве раздражителей для администрации Трампа и лично президента США, являющегося надежным другом для Иерусалима. С другой стороны, Израиль, и Нетаньяху в частности, могут этот раздражитель не заметить за широкой спиной Трампа. Да и президент может использовать выпады Омар и Тлаиб против демократов, апеллируя к дружбе с Израилем.