Министр обороны Израиля ушел в отставку из-за соглашения о перемирии с ХАМАС

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил о своей отставке в знак протеста против соглашения о прекращении огня с террористической группировкой ХАМАС, о котором было объявлено накануне ночью. Выступая перед журналистами в среду, 14 ноября, глава Минобороны и лидер партии "Наш дом Израиль" назвал это соглашение "капитуляцией перед террором". Политик также призвал к проведению досрочных парламентских выборов.

На пресс-конференции, созванной сразу после заседания фракции партии, Либерман заявил: "Я считаю, что прекращение огня одновременно с продолжающимися попытками прийти к урегулированию в Газе - это капитуляция перед террором".

Ранее в среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в защиту своего решения согласиться на прекращение огня с лидерами палестинского радикального движения ХАМАС после самой серьезной эскалации конфликта в секторе Газа после войны 2014 года. "Во времена чрезвычайной ситуации, при принятии решений, критически важных для безопасности, общественность не всегда может быть осведомлена о соображениях, которые должны быть скрыты от врага", - заявил он в ходе церемонии в память об основателе израильского государства Давиде Бен-Гурионе.

"Наши враги молили о прекращении огня, и они прекрасно знают, почему", - подчеркнул Нетаньяху. Это были его первые комментарии с тех пор, как стороны прекратили самые интенсивные бои со времени окончания 50-дневной войны 2014 года.

Палестинцы в течение 24 часов выпустили 460 ракет и снарядов по Израилю, в то время как израильская армия нанесла воздушные удары по 160 целям в Газе. В результате погибли семь палестинцев, в том числе пять боевиков. В Израиле в результате ракетного обстрела погиб один человек, еще трое были критически ранены.

Биньямин Нетаньяху попал под огонь критики и в собственном правительстве, и в народе за то, что не нанес более мощного удара по ХАМАС. В ответ Нетаньяху завил, что "руководство принимает не простое, но правильное решение".