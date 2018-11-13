Конфликт в Газе: более 400 выпущенных ракет, пятеро погибших за сутки

Израильские самолеты поразили около сотни палестинских военных объектов в секторе Газа в ночь на вторник, сообщает израильская армия. Военная акция стала ответом на массированный ракетный удар из сектора Газа, в ходе которого палестинцы выпустили по Израилю примерно 370 ракет.

По последним данным, в результате взаимных ракетных обстрелов за последние сутки погибли как минимум пять человек: четверо жителей Газы и один житель израильского города Ашкелон.

Одна из ракет, выпущенных из сектора Газа, попала в автобус, перевозивший израильских военных. В результате один военнослужащий получил ранения.

Ракеты также поразили приграничный город Ашкелон, находящийся в нескольких километрах от границы с Газой: там было разрушено здание, один человек погиб, еще один получил ранения.

В результате ответных ракетных ударов в порту Газы было уничтожено судно, которое, по данным израильских военных, боевики ХАМАС использовали в диверсионно-разведывательных целях.

Также было разрушено здание подконтрольного ХАМАС телеканала Al-Aqsa TV, до этого из него были эвакуированы сотрудники. Израиль утверждает, что телеканал "способствует усилению военной активности ХАМАС".

Ранее Израиль заявил о намерении "усилить ответные действия" в отношении ХАМАС. Палестинская группировка, в свою очередь, заявила о готовности "расширить кольцо огня" против Израиля.

Посол ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов сообщил, что Египет участвует в процессе переговоров с палестинской стороной о прекращении огня.

"Эскалация [конфликта] в последние 24 часа очень опасна", - написал он в своем "Твиттере".

С чего все началось?

Очередное обострение конфликта между Израилем и ХАМАС стало одним из самых масштабных с 2014 года.

В ночь на понедельник израильский спецназ провел спецоперацию в секторе Газа.

По словам палестинских источников, отряд израильских военных въехал на территорию сектора на гражданской автомашине. Израильтяне застрелили семерых палестинцев, включая влиятельного командира боевого крыла ХАМАС Нуреддина Барака, сообщили в организации.

По данным Франс пресс, шестеро убитых были членами ХАМАС, еще один состоял в одном из "комитетов народного сопротивления" - коалиции палестинских военизированных организаций, выступающих против мира с Израилем.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что во время операции завязалась перестрелка, в которой был убит один израильский военный, еще один получил ранение средней тяжести.

Целью операции были не ликвидация или похищение террористов, а укрепление безопасности Израиля, заявили позже в израильской армии.

В связи с обострением обстановки в районе сектора Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден прервать визит в Париж, где он принимал участие в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, сообщили в его пресс-службе.

С конца марта в секторе Газа были убиты более 200 палестинцев - преимущественно в ходе агрессивных акций протеста вдоль линии границы.

За тот же период погиб один израильский солдат - он был убит палестинским снайпером на границе Израиля и сектора Газа.