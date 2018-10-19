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США закрывают генконсульство по палестинским делам
08:06 19.10.2018 |
США собираются упразднить генеральное консульство в Иерусалиме, отвечавшее за работу с палестинцами, и передать его полномочия отделу посольству США в Иерусалиме. Об этом в четверг, 18 октября, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он подчеркнул, что эта мера не свидетельствует об изменения политики США в регионе, а служит цели повышения эффективности работы американских представителей.
Между тем Организация освобождения Палестины (ООП) уже заявила, что эта инициатива не имеет ничего общего с усилением эффективности, а исходит из усилий Трампа разрушить фундамент бывшей американской ближневосточной политики и наградить Израиль за его преступления.
В сентябре США приняли решение закрыть офис ООП в Вашингтоне. "ООП не приняла мер для начала прямых и предметных переговоров с Израилем. Напротив, руководство ООП осудило американский план мирного урегулирования и отказалось поддержать усилия правительства США по достижению мира (между палестинцами и израильтянами. - Ред.)", - объяснила решение американских властей официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.
В декабре 2017 года Дональд Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства из Тель-Авива. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны представителей Палестинской автономии, которые считают Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства.
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