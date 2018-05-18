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Morgan Stanley предупредил о рецессии в России от новых санкций США
08:17 18.05.2018 |
Ужесточение санкций США против российских системообразующих госкомпаний спровоцирует спад, в результате которого ВВП России сожмется на 0,5% в 2018 году, предупредил Morgan Stanley в своем полугодовом прогнозе (есть у РБК) по странам CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). Негативный эффект от новых ограничительных мер не сможет нивелировать даже рост цен на нефть до $70 за баррель, уверены аналитики.
«Учитывая более высокую неопределенность в отношении прогноза по санкциям, мы видим более негативный «медвежий» сценарий с сокращением [ВВП] на 0,5% [в годовом выражении] в случае внесения некоторых российских системообразующих госкомпаний в список SDN (санкционный список. - РБК)», - говорится в обзоре. Аналитики не уточнили, о каких конкретно компаниях может идти речь.
«Самое сильное отрицательное воздействие на российскую экономику от новых санкций и даже рецессия в диапазоне от -0,2 до -0,5% возможны при санкциях по иранскому сценарию - закрытии внешних рынков для российских экспортных товаров: нефти, нефтепродуктов, сельхозпродукции, металлов и т.д.», - сказал РБК экономист Danske Bank Владимир Миклашевский. Эффект от возможного расширения санкций может быть любым, указывает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой: «Важно, о каких компаниях идет речь, о каком количестве, каков будет сценарий санкций: такие как против «Русала» или такие как были до этого в отношении банков и госкомпаний». Санкции против нефтегазового сектора «сложнее предположить», поскольку это повлечет большое воздействие на глобальные рынки. Однако можно ожидать значимого эффекта при санкциях в отношении металлургических компаний, предприятий секторов транспорта и удобрений, добавляет Полевой.
«Рецессию мы пока исключаем. Мы думаем, что дополнительные санкции будут ограничивать потенциальный рост российской экономики, опуская его ниже 1% и закрепляя отставание от глобальной экономики», - подчеркивает экономист Nordea Bank Татьяна Евдокимова. «Худший» прогноз на будущее - ограничение потенциальных темпов роста за счет неопределенности и низких стимулов к частным инвестициям, добавляет аналитик. Возможные санкции уже сейчас сдерживают иностранные компании от инвестиций в Россию, добавляет Миклашевский. В этих условиях помочь экономике может реализация мегапроектов.
Базовый подход
Хотя сценарий расширения санкций у Morgan Stanley не является основным, аналитики стали пессимистичнее и в своем базовом прогнозе по экономике России на 2018 год. Банк ухудшил ожидания по росту ВВП с 2,3 до 1,8%, став третьим инвестбанком, который принял такое решение за неделю, объяснив его американскими санкциями, расширенными в начале апреля. Аналитики ждут, что ограничения негативно скажутся на ожиданиях бизнеса, вызовут сокращение инвестиций в частный сектор и увеличат премию за риск, что взвинтит стоимость кредитов. Прогноз по инвестициям в основной капитал уменьшен с 3,9 до 3,4%.
Ранее Goldman Sachs (GS) снизил свою оценку роста российского ВВП на этот год с 3,3 до 2%; в среду, 16 мая, Citi ухудшил ее с 2,3 до 2%.
Пересмотру прогноза способствуют еще несколько факторов помимо санкций, пишет Morgan Stanley. В частности, бюджетное правило (механизм по закупке валюты на сверхдоходы от нефти дороже $40 за баррель) сдерживает положительное влияние дорогой нефти на экономику. Еще одна причина - ситуация с предвыборным повышением зарплат бюджетников, которое привело не к росту продаж внутри страны, а к увеличению онлайн-покупок за рубежом. Кроме того, россияне предпочли направить эти средства на выплату долгов.
В своем оптимистичном варианте прогноза Morgan Stanley предсказывает рост ВВП более чем на 3%. Этому могут способствовать умеренная геополитическая напряженность и проведение реформ. Рост в таком случае разгонят инвестиции в частный сектор и увеличение производительности труда, отмечают эксперты.
Ухудшение будет постепенным
GS, согласно базовому сценарию, не ждет расширения санкций в ближайшем будущем, но прогнозирует постепенное ухудшение американо-российских отношений в долгосрочной перспективе. Citi также не ожидает ужесточения ограничений в скором времени.
Санкции и ослабление рубля будут способствовать ускорению инфляции до 4,1% в 2018 году, отмечает Morgan Stanley. По прогнозу GS, показатель достигнет 3,3% к концу года. По ожиданиям Morgan Stanley и GS, ключевая ставка снизится к концу года до 6,75 и 6,5% соответственно.
Дополнительные нефтегазовые доходы будут направлены в Фонд национального благосостояния, напоминает Morgan Stanley, а рост нефтяных цен позволит перейти от дефицита бюджета в 2017 году (1,4% от ВВП) к его профициту в 2018 году (1,5% ВВП). Пока же в проекте поправок к бюджету, который разработал Минфин, ожидается профицит 0,4% ВВП.
Внешнеторговый баланс останется на приемлемом уровне - рост нефтяных котировок на $10 увеличит выручку от экспорта энергоресурсов на $30 млрд, а ослабление рубля сдержит восстановление импорта в этом году. Это должно уменьшить обусловленные санкциями внешние шоки, считают аналитики Morgan Stanley.
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