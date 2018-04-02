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Израиль отказался от независимого расследования столкновений в секторе Газа
08:41 02.04.2018 |
Израиль не будет проводить независимое расследование столкновений между палестинскими демонстрантами и израильскими военнослужащими в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 1 апреля, заявил израильский министр обороны Авигдор Либерман.
"Никакой комиссии по расследованию не будет", - сообщил он, добавив, что планов сотрудничать с подобными структурами у него также нет.
Разобраться в том, что произошло в секторе Газа, ранее потребовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.
Обмен обвинениями
Между тем вскоре после инцидента премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обменялись взаимными обвинениями. Турецкий лидер назвал произошедшее в ходе акции протеста "резней", а самого Нетаньяху "террористом".
"Самая морально устойчивая армия в мире не будет слушать проповедей со стороны того, кто долгие годы и без разбора подвергает бомбардировкам мирное население", - написал, в свою очередь, израильский премьер в Twitter.
Столкновения
В результате столкновений с израильскими военными 30 марта были убиты не менее 17 палестинцев, свыше 1400 получили ранения. Это наибольшее число жертв с 2014 года, когда израильские военные провели в секторе Газа операцию под кодовым названием "Нерушимая скала".
Десятки тысяч протестующих собрались 30 марта у разделительного забора, отделяющего палестинские земли от израильских. Накануне вдоль границы сектора Газа с Израилем палестинцы разбили пять палаточных лагерей, которые должны стать базами для участников акции.
Устроители марша из радикального палестинского исламистского движения ХАМАС заявляли, что настроены на удержание его в ненасильственных рамках и собирались препятствовать действиям, которые могут обернуться кровопролитными стычками с израильскими силовиками. Израильтяне в связи с акцией протеста стянули к сектору Газа значительные подкрепления.
Жертвы столкновений
Однако уже в первые часы произошли столкновения между израильскими военными и десятками палестинцев. В ночь на пятницу у разделительного забора танковым огнем был убит палестинец. По данным пресс-службы армии обороны Израиля, огонь был открыт потому, что два палестинца приблизились к границе и "осуществляли подозрительную деятельность".
Позже, как сообщает агентство AP со ссылкой на командование Израиля, палестинцы начали бросать в военнослужащих камни, несколько сот человек, преодолев заградительный забор, прорвались на израильскую территорию. В ответ военнослужащие применили слезоточивый газ и открыли огонь по "зачинщикам" беспорядков. По данным палестинского министерства здравоохранения, были убиты еще 11 человек, боле 1000 получили ранения.
Палестинские беженцы хотят вернуться
Начало протестов приурочено к отмечаемому палестинцами в пятницу Дню земли. Он установлен в память о шести арабах, которые погибли в 1976 году в ходе протестов против экспроприации земельных наделов. Кульминацию мероприятия организаторы планируют на 15 мая, когда палестинцы будут отмечать Накбу - "День национальной катастрофы", последовавшей за созданием Израиля в 1948 году, когда после первой арабо-израильской войны почти 700 000 палестинцев были вынуждены покинуть свои земли.
Марш призван привлечь внимание к судьбе палестинцев, живущих на правах беженцев в других странах. Покинувшие палестинские земли после 1948 года в разное время беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение. Израильские власти отвергают их требования.
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