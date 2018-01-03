Трамп пригрозил палестинцам прекращением финансовой помощи

Президент США Дональд Трамп пригрозил палестинцам прекратить финансовую помощь со стороны Соединенных Штатов. Об этом он написал во вторник, 2 января, в своем микроблоге Twitter.

По словам Трампа, США ежегодно платит палестинцам "сотни миллионов долларов", притом не получает за это "ни благодарности, ни уважения". Одной из причин для окончания финансовой поддержки, по мнению президента США , должно стать то, что палестинцы не хотят вести "давно назревшие" переговоры по мирному соглашению с Израилем. "Если палестинцы больше не хотят говорить мирно, почему мы должны в будущем платить им такие крупные суммы?" - заявил Дональд Трамп.

Трамп пригрозил прекращением финансирования и Пакистану

Ранее Дональд Трамп пригрозил прекращением финансирования и властям Пакистана. Он заявил на своей странице в Twitter, что за прошедшие 15 лет США оказали Пакистану финансовую поддержку, предоставив в общей сложности более 33 миллиарда долларов. В ответ "власти в Исламабаде, считающие наших лидеров идиотами, не предоставляли ничего кроме лжи и дезинформации", указал американский президент.

В конфликте на Ближнем Востоке Дональд Трамп занимает сторону Израиля. Очередное обострение конфликта началось именно после того, как в начале декабря президент США объявил Иерусалим столицей Израиля. Это спровоцировало массовые протесты в мусульманском мире.

Палестинцы получают ежегодную финансовую помощь со стороны США в размере более 300 млн долларов.