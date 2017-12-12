Россия и Турция договорились по кредиту на С-400

Россия и Турция согласовали условия кредита на покупку Анкарой зенитно-ракетных систем С-400. "Президент сказал, что все условия кредита согласованы. Подписан он будет в ближайшее время",- заявил министр финансов России Антон Силуанов в понедельник, 11 декабря, сообщает "Интерфакс".

Москва и Анкара завершат работу, связанную с поставками С-400, за несколько дней, сказал по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее сообщалось, что Турция собирается купить у России два комплекса С-400.

Россия получила за них аванс от Турции, заявлял помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в сентябре. Тогда он отметил, что Турция желает, чтобы поставки С-400 начались раньше 2019 года, но этот вопрос еще обсуждается.

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