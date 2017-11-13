Финансовые новости
- |
- 13.11.17
- |
- 20:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Турция завершила сделку по приобретению С-400 у России
09:49 13.11.2017 |
Сделка Турции с Россией по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 завершена, сообщил турецкий министр обороны Нуреттин Джаникли. "С-400 приобретены, остальное - лишь детали", - заявил он в воскресенье, 12 ноября, в эфире турецкого телевидения.
В свою очередь премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал приобретение у России С-400 вынужденным шагом. В ходе визита в США он указал, что Анкара предпочла бы приобрести системы ПВО у стран-членов НАТО, однако не смогла этого сделать. По словам Йылдырыма, Турция не намерена отказываться от НАТО, однако сотрудничество с РФ необходимо в связи с отсутствием у страны современной системы противовоздушной обороны.
Переговоры с Eurosam
Между тем министр обороны Джаникли сообщил, что в настоящее время Анкара ведет предварительные переговоры с французско-итальянским консорциумом Eurosam по приобретению технологии строительства систем противовоздушной обороны.
8 ноября в Брюсселе Джаникли подписал меморандум о намерениях, касающийся расширения сотрудничества с Францией и Италией по проектам в сфере обороны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в турецком оборонном ведомстве.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В Израиле с тревогой следят за конфликтом между Саудовской Аравией и Ираном
ТОП-НОВОСТИ
|Яценюк начал накручивать цену "Народного фронта"
|Съезд судей назначил судьей КС Городовенко
|Тарас Чорновіл: Мене терзають сумніви туманні. Це знову про нашумілу справу Каськіва.
|Рада на текущей неделе может сделать Католическое Рождество нерабочим днем в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Могерини исключает возможность обсуждения ЕС санкций против Ирана из-за ракетных пусков
|В Израиле с тревогой следят за конфликтом между Саудовской Аравией и Ираном
|Берлин отклонил введение европейского налога
|23 страны ЕС расширяют сотрудничество в оборонной сфере
|Индекс делового доверия в мире достиг максимума за 6 лет - IFO
|Глава экспертного совета при правительстве ФРГ призывает отменить восьмичасовой рабочий день
Это интересно
|Кабмин решил сократить срок действия впервые выданного водительского удостоверения до 2 лет
|МВД предлагает ограничить скорость движения в населенных пунктах с 60 до 50 км/ч
|Ford оденет работников заводов в экзоскелеты
|Электрическая Vespa проедет на одной зарядке 100 километров
|Xiaomi наделит смартфоны системой распознавания пользователей по лицу
|Робот SpinX создан для очистки унитаза
|Беспилотный автобус попал в аварию в первый день работы. Из-за человека