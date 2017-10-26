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В НАТО предупредили Турцию о последствиях покупки российских С-400
12:52 26.10.2017 |
Турция, которая является членом НАТО, должна быть готова к "необходимым последствиям", в случае покупки российских систем ПВО С-400.
Об этом сказал глава Военного комитета НАТО генерал Петер Павел, сообщает Defense News.
Павел отметил, что, хотя каждая страна может принимать собственные оборонные решения, запланированная Турцией покупка системы С-400 не позволит Анкаре быть частью како-либо интегрированной системы противовоздушной обороны НАТО, и может повлечь другие технические ограничения.
"Принципы суверенитета, очевидно, существуют в приобретении оборонного оборудования, но так же, как государства принимают суверенные решения, они также суверенные относительно последствий этого решения", - сказал Павел.
Турция объявила о выборе С-400 в сентябре, но еще не подписала окончательные документы, и пока это не сделано, отметил Павел, "союзники имеют право обсудить этот вопрос, чтобы выразить все проблемы и возможные трудности".
Павел также сказал, что даже если системы противоракетной обороны НАТО не будут интегрированы с С-400, само их присутствие "будет создавать трудности для объектов союзников, потенциально размещенных на территории этой страны".
Тем не менее, Павел отметил, что Турция остается ключевой частью НАТО. "Никто не отрицает роль Турции как важного союзника на очень тяжелом перекрестке задач Альянса", - сказал он.
Напомним, 12 сентября президент Турции сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, и уже внесла задаток.
С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.
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