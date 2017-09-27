Палестинскую автономию приняли в Интерпол

Общее собрание членов Интепола в Пекине

Международная организация уголовной полиции Интерпол удовлетворила запрос Палестинской автономии (ПА) о вступлении в организацию. Сообщение об этом появилось в среду, 26 сентября, на странице организации в социальной сети Twitter.

"Государство Палестина и Соломоновы острова стали членами Interpol", - говорится в заявлении.

Заявка Палестинской автономии на вступление в Интерпол была принята с третьего раза. Две предыдущих были отклонены на фоне резких протестов Израиля. На сей раз членство ПА было одобрено в ходе тайного голосования, состоявшегося на Генеральной ассамблее организации в Пекине. В заявлении Интерпола не сообщается, каким количеством голосов был удовлетворен запрос палестинцев.

Еще одна дипломатическая победа палестинцев

Принятие ПА в Интерпол стало очередной дипломатической победой автономии. В 2011 году Палестинская автономия стала полноправным членом ЮНЕСКО. В знак протеста Израиль и Соединенные Штаты прекратили финансирование этой организации, вследствие чего обе страны были лишены права голосования в ЮНЕСКО.

Основной задачей Международной организации уголовной полиции является объединение усилий национальных правоохранительных стран-членов Интерпола в борьбе с организованной преступностью. Штаб-квартира Интерпола находится в Лионе.