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Палестинскую автономию приняли в Интерпол
14:31 27.09.2017 |
Международная организация уголовной полиции Интерпол удовлетворила запрос Палестинской автономии (ПА) о вступлении в организацию. Сообщение об этом появилось в среду, 26 сентября, на странице организации в социальной сети Twitter.
"Государство Палестина и Соломоновы острова стали членами Interpol", - говорится в заявлении.
Заявка Палестинской автономии на вступление в Интерпол была принята с третьего раза. Две предыдущих были отклонены на фоне резких протестов Израиля. На сей раз членство ПА было одобрено в ходе тайного голосования, состоявшегося на Генеральной ассамблее организации в Пекине. В заявлении Интерпола не сообщается, каким количеством голосов был удовлетворен запрос палестинцев.
Еще одна дипломатическая победа палестинцев
Принятие ПА в Интерпол стало очередной дипломатической победой автономии. В 2011 году Палестинская автономия стала полноправным членом ЮНЕСКО. В знак протеста Израиль и Соединенные Штаты прекратили финансирование этой организации, вследствие чего обе страны были лишены права голосования в ЮНЕСКО.
Основной задачей Международной организации уголовной полиции является объединение усилий национальных правоохранительных стран-членов Интерпола в борьбе с организованной преступностью. Штаб-квартира Интерпола находится в Лионе.
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