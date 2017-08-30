Генсек ООН считает еврейские поселения преградой на пути к миру

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан серьезной проблемой на пути урегулирования многолетнего израильско-палестинского конфликта. Об этом глава всемирной организации заявил во вторник, 29 августа, в Рамаллахе. Это первый визит Гутерриша в Палестинскую автономию с момента вступления в должность генсека в январе 2017 года.

"Необходимо сделать многое. Однако совершенно очевидно, что поселения - это существенное препятствие на пути реализации принципа двух государств", - отметил он. По мнению генсека, подобный подход - это единственный возможный путь к миру на Ближнем Востоке.

До этого Гутерриш 28 августа провел переговоры с президентом Израиля Реувеном Ривлином и премьером Биньямином Нетаньяху, напоминает dpa.

Эскалация насилия в Старом городе Иерусалима

В июле генеральный секретарь ООН выразил обеспокоенность в связи с эскалацией насилия в Старом городе Иерусалима, где, по его словам, происходят самые кровавые столкновения израильтян и палестинцев за последние годы. "Я призываю всех политических, религиозных и общественных лидеров воздержаться от провокационных действий и риторики", - подчеркивал тогда Гутерриш.