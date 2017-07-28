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Израиль вновь ограничивает доступ на Храмовую гору
09:11 28.07.2017 |
После новых столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими на Храмовой горе в Иерусалиме власти Израиля вновь ограничили доступ мусульман в одно из самых священных мест ислама. На пятничную молитву 28 июля на Храмовую гору не будут пропускаться мужчины моложе 50 лет, сообщил представитель израильской полиции Мики Розенфельд. "Есть информация о том, что сегодня будут новые беспорядки и манифестации", - указал он.
Кроме того, в Иерусалиме будут блокированы некоторые улицы в Старом городе. По словам представителя полиции, накануне вечером с Храмовой горы были выведены граждане, намеревавшиеся провести ночь в мечети Аль-Акса и на следующий день участвовать в манифестациях на Храмовой горе. После столкновений палестинцев с израильской полицией были задержаны несколько человек, сообщил далее Розенфельд.
Столкновения, погибшие, раненые
Накануне в результате ожесточенных столкновений между палестинцами и израильскими силами безопасности на Храмовой горе, по данным палестинской организации Красного полумесяца, ранения получили более 50 человек. Столкновения начались после того, как власти Израиля демонтировали недавно установленные заградительные решетки, рамки металлодетекторов и ряд других защитных сооружений на подходе к Храмовой горе. Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал это решение "победой палестинцев".
Конфликт вокруг Храмовой горы разгорелся после того, как 14 июля трое вооруженных полуавтоматическим оружием палестинцев атаковали полицейский патруль. Двое израильтян скончались в больнице от полученных ранений. Нападавшие были застрелены.
В качестве ответной меры Израиль до 17 июля закрыл вход на Храмовую гору для всех без исключения. За это время на входе были установлены металлодетекторы. Палестинцы восприняли такие действия, как попытку Израиля расширить контроль над святыней. Это привело к кровопролитным столкновениям, жертвами которых стали как минимум 6 человек, несколько сотен получили ранения.
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