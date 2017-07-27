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Израиль демонтирует защитные сооружения на Храмовой горе
07:43 27.07.2017 |
После волны протестов арабов против мер контроля на Храмовой горе в Иерусалиме израильские власти убирают все новые объекты, связанные с обеспечением безопасности. Так, были демонтированы лишь недавно установленные заградительные решетки и станины, на которых крепились камеры наблюдения, передает в ночь на четверг, 27 июля, агентство AFP.
Уже раньше на подходе к Храмовой горе были убраны рамки металлодетекторов.
Вместе с тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил телеканалу "Аль-Джазира" закрыть его иерусалимский офис из-за освещения конфликта вокруг Храмовой горы. По словам Нетаньяху, катарский вещатель подстрекает к насилию, передавая свои сообщения на эту тему. На своей странице в Facebook глава израильского правительства написал, что если нынешние законы не позволяют закрыть канал, то он побеспокоится об изменении законодательства.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность опасностью эскалации насилия в Старом городе Иерусалима, где, по его словам, происходят самые кровавые столкновения израильтян и палестинцев за последние годы. "Я призываю всех политических, религиозных и общественных лидеров воздержаться от провокационных действий и риторики", - говорится в заявлении генсека ООН.
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