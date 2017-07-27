Израиль демонтирует защитные сооружения на Храмовой горе

Израильские силы безопасности при входе на Храмовую гору

После волны протестов арабов против мер контроля на Храмовой горе в Иерусалиме израильские власти убирают все новые объекты, связанные с обеспечением безопасности. Так, были демонтированы лишь недавно установленные заградительные решетки и станины, на которых крепились камеры наблюдения, передает в ночь на четверг, 27 июля, агентство AFP.

Уже раньше на подходе к Храмовой горе были убраны рамки металлодетекторов.

Вместе с тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил телеканалу "Аль-Джазира" закрыть его иерусалимский офис из-за освещения конфликта вокруг Храмовой горы. По словам Нетаньяху, катарский вещатель подстрекает к насилию, передавая свои сообщения на эту тему. На своей странице в Facebook глава израильского правительства написал, что если нынешние законы не позволяют закрыть канал, то он побеспокоится об изменении законодательства.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность опасностью эскалации насилия в Старом городе Иерусалима, где, по его словам, происходят самые кровавые столкновения израильтян и палестинцев за последние годы. "Я призываю всех политических, религиозных и общественных лидеров воздержаться от провокационных действий и риторики", - говорится в заявлении генсека ООН.