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Трамп заявил об "очень хорошем шансе" на мир на Ближнем Востоке
08:32 04.05.2017 |
Президент США Дональд Трамп после встречи с лидером Палестины Махмудом Аббасом заявил, что есть "очень хороший шанс" заключить мирный договор на Ближнем Востоке, сообщает Би-Би-си.
"Мы это сделаем", - обещал Трамп на совместной пресс-конференции с Аббасом в Белом доме.
Аббас заявил Трампу, что хотел бы, чтобы мирное соглашение основывалось на подходе "два государства", а также учитывало границы стран, которые были до 1967 года.
"Теперь, господин президент, с вами у нас есть надежда", - заявил Аббас.
Трамп в то же время подчеркнул, что оба народа, палестинский и израильский, должны остановить насилие в адрес друг друга.
Аббас таким образом оказался под давлением, так как его вынуждают приостановить выплаты семьям палестинцев, находящихся в тюрьме или погибших при конфликте с израильской стороной.
Израиль считает, что этими выплатами руководство палестинской автономии помогает распространению терроризма. Между тем рейтинги Аббаса внутри автономии уже довольно низкие, а отмена выплат может привести к их дальнейшему снижению.
В феврале Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху также заявил, что добьется заключения "великого" мирного договора на Ближнем Востоке.
"Я смотрю на два и на одно государство, - признался тогда Трамп. - И мне нравится больше то, которое подходит обеим сторонам. Мне очень даже нравится то, которое подходит обеим сторонам. Мне подходит любой вариант".
Трамп тогда отошел от многолетнего принципа американской и международной политики в отношении региона. Суть похода "двух государств" в том, что конфликт между израильтянами и палестинцами должен завершиться созданием независимого палестинского государства в границах линии прекращения огня 1967 года на Западном берегу, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Новое государство должно по замыслу мирно сосуществовать с Израилем.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после февральских зявлений Трампа предостерег его администрацию от ухода от поддержки концепции двух государств.
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