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Названы страны с самыми высокими налогами в мире
14:35 12.04.2017 |
Рейтинг стран мира по величине налогового бремени подготовила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Аналитики сравнили налоги в 35 развитых странах. В итоге лидером стала Бельгия, где величина налога для жителей страны, не состоящих в браке и не имеющих детей, составляет 54%. Следом идут Германия (49,4%) и Венгрия (48,2%).
Тем временем средняя величина налога для одиноких и бездетных жителей развитых стран составляет 36%. Самые низкие налоги для населения установлены в Чили (7%), Новой Зеландии (17,9%) и Мексике (20,1%).
Интересно, что для жителей Германии, состоящих в браке и имеющих детей, налог гораздо ниже и составляет 34%.
Интересно, что Бельгия входит в ТОП-10 лучших стран для покупателей первого жилья.
ТОП-10 стран с самыми высокими налогами в мире:
1. Бельгия - 54%
2. Германия - 49,4%
3. Венгрия - 48,2%
4. Франция - 48,1%
5. Италия - 47,8%
6. Австрия - 47,1%
7. Финляндия - 43,8%
8. Чехия - 43%
9. Швеция - 42,8%
10. Словения - 42,7%
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