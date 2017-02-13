Рейтинг стран мира по величине налогового бремени подготовила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Аналитики сравнили налоги в 35 развитых странах. В итоге лидером стала Бельгия, где величина налога для жителей страны, не состоящих в браке и не имеющих детей, составляет 54%. Следом идут Германия (49,4%) и Венгрия (48,2%).

Тем временем средняя величина налога для одиноких и бездетных жителей развитых стран составляет 36%. Самые низкие налоги для населения установлены в Чили (7%), Новой Зеландии (17,9%) и Мексике (20,1%).

Интересно, что для жителей Германии, состоящих в браке и имеющих детей, налог гораздо ниже и составляет 34%.

Интересно, что Бельгия входит в ТОП-10 лучших стран для покупателей первого жилья.

ТОП-10 стран с самыми высокими налогами в мире:

1. Бельгия - 54%

2. Германия - 49,4%

3. Венгрия - 48,2%

4. Франция - 48,1%

5. Италия - 47,8%

6. Австрия - 47,1%

7. Финляндия - 43,8%

8. Чехия - 43%

9. Швеция - 42,8%

10. Словения - 42,7%

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