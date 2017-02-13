Как писал Уинстон Черчиль, "хороших налогов не бывает". Ниже представляем подборку 15 самых нелепых налогов, которые существовали в разных странах и в разное время в мире.

1. Бельгия и борьба с глобальным потеплением и барбекю

В 2007 г. местные власти Валлонии, в которой проживает около 3,5 млн человек, решили обложить налогом приготовление блюд на гриле для борьбы с глобальным потеплением.

Считается, что во время приготовления пищи на гриле в атмосферу попадает от 50 до 100 граммов парниковых газов.

Поэтому каждый житель этого региона Бельгии, прежде чем разжечь во дворе барбекю, должен теперь внести плату в размере 20 евро.

Власти Валлонии относятся очень серьезно к проверке исполнения этого закона, а помогают им в этом вертолеты с тепловизионными камерами.

2. Налог на воробьев в XVIII веке

Пожалуй, самые нелепые налоги были введены в Бюртемберге в XVIII веке. Тогда был введен налог на воробьев.

Он заключался в том, что местные жители должны были платить 12 крейцеров налога или же принести 12 тушек этих птиц и получить за них 6 крейцеров.

Вопрос был очень легко разрешен: если человек не хотел убивать птиц, их можно было приобрести на свалке у подпольных торговцев.

3. Эстония тоже борется с вредными выбросами

Это, безусловно, один из самых абсурдных налогов, о котором вы когда-либо услышите.

В 2008 г. правительство Эстонии приняло решение о введении нового налога для заводчиков коров.

По мнению чиновников, эти животные своими газами сильно загрязняют воздух.

Интересно, но данный налог не коснулся заводчиков других животных, которые также вносят свой "немалый вклад" в виде выбросов газов, имеющих парниковый эффект.

4. Петр Первый и налог на бороду

Петр Первый известен своими реформами, которые были нацелены на то, чтобы Россия изменилась по стандартам Европы.

Одной из реформ были бороды. Для того чтобы россияне начали их брить, был введен налог на купеческую первостатейную бороду- 100 руб., на дворянскую бороду - 60 руб., на обычную торговую - 60 руб., а также на холопью - 30 руб.

Кроме этого, Петром в 1704 г. был введен налог на домашние бани. Таким образом, за баню думные и первостатейные купцы должны были заплатить 3 руб., дворяне и купцы - 1 руб., а крестьяне - 15 коп.

5. Налог на загар в США

Правительство США решило позаботиться о здоровье своих граждан.

Одним из элементов реформ здравоохранения, проводимых с 2007 г. администрацией президента Барака Обамы, стало введение налога на загар.

Сегодня каждый американец, который хочет позагорать в солярии, вынужден платить дополнительную плату в размере 10% от стоимости услуги.

6. Налог на бассейны в Греции

В Греции бассейн во дворе частного дома считается роскошью.

Поэтому каждый владелец дома с бассейном обязан заплатить налог в размере около 800 евро в год.

Многие жители Афин, которые не хотят платить этот налог, укрывают свои бассейны под брезентом цвета травы.

7. СССР боролся с бездетностью

В Советском Союзе в 1941 г. был введен налог на бездетность, который должен был пополнить бюджет дополнительными средствами для поддержки многодетных матерей.

Бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет должны были отчислять 6% зарплаты государству. Меньшая ставка предусматривалась для тех, кто получал менее 91 руб. в месяц.

С заработка менее 70 руб. налог не взимался. В 1949 г. налог повышен для сельского населения, в результате чего сельчане, не имеющие детей, платили 150 руб. в год, одного ребенка - 50 руб., двух детей - 25 руб. в год, до 1952 г.

Освобождались от налога лица, не имевшие возможности завести ребенка по состоянию здоровья. От уплаты налога освобождались лица, у которых дети погибли, умерли или пропали без вести на фронтах Великой Отечественной войны.

Данный налог являлся уникальным и за всю историю человечества вводился только в СССР и Монголии.

8. Налог на гипс в Австрии

Австрия известна своими горнолыжными курортами, куда ежегодно съезжаются сотни тысяч туристов.

Большинство из этих людей приезжают не только за порцией свежего воздуха, но и за экстремальными ощущениями.

Правительство Австрии посчитало, что медицинская страховка, которую имеет каждый въезжающий в страну турист, не в полной мере покрывает расходы государства на бесконечные вывихи и переломы.

В связи с этим было принято решение включать в стоимость горнолыжных услуг дополнительную сумму, которая была предназначена для погашения расходов на гипс, если вдруг турист сломает какую-либо часть тела.

9. Налог на мир

Еще в XI веке в Англии рыцари должны были выплачивать государству средства за все то время, что страна не участвовала в войне.

Такой налог просуществовал около 300 лет, затем его заменили на другой, позволяющий пополнить казну за счет войск.

В наши дни, как не парадоксально, существует подобный налог. Жители Гвинейской Республики вынуждены выплачивать налог на мир, хотя военных действий в стране не ведется.

Несмотря на то что большинство жителей Гвинейской Республики находится за чертой бедности, власти продолжают собирать фиксированную сумму со всех людей.

10. Налог на солнце

Налогом на солнце обложили не местных жителей, а именно туристов.

Каждый иностранец, приезжающий на курорты Ибицы, Майорки, Менорки и еще нескольких островов, должны платить 1 евро в день за пребывание под солнцем на чужой земле.

Власти утверждают, что все собранные средства тратятся на улучшение инфраструктуры курортных зон, уборку пляжей и на восстановление экологического баланса окружающей среды.

11. Налог на шляпы в Великобритании

С 1784 по 1811 гг. правительству Великобритании удалось существенно пополнить государственную казну, можно сказать, без особых усилий.

Всего-то потребовалось ввести налог на шляпы. В те дни как богатые мужчины, так и бедные, не могли представить своей жизни без головного убора.

Разница была лишь в том, что богатый господин имел несколько разновидностей шляп, за что и налог приходилось платить выше, чем бедняку, имеющему всего лишь один головной убор.

12. Налог на палочки в Китае

Ежегодно в Китае используется для еды около 45 млрд одноразовых палочек, для производства которых вырубается 25 млн деревьев.

По этой причине власти решили ввести специальный 5%-й налог при покупке одноразовых бамбуковых палочек для еды.

Это сделано для того, чтобы население охотнее использовало многоразовые палочки, сделанные из пластика.

13. Налог на тень в Венеции

В Венеции еще в 1993 г. был введен странный налог, действующий по сей день.

Каждый владелец магазина или кафе, тень от здания которого падает на муниципальную землю, должен пополнять государственную казну.

Многие владельцы демонтировали фасады зданий, чтобы избавиться от уплаты налога, но остались и те, кто выплачивает деньги до сих пор.

Примечательно, что сборы денег не зависят от количества солнечных дней в городе.

14. Налог на сожительство в Китае

Гражданским браком в наши дни никого не удивишь. Одни являются сторонниками подобных отношений, другие - ярыми противниками.

К примеру, во многих европейских странах более 60% пар живут вместе, не регистрируя свои отношения.

Власти китайского города Тяньцзинь в 1996 г. решили выступить против подобных отношений и объявили о налоге, который касается влюбленных пар.

Теперь сожительство без официального оформления отношений стоит тысячу юаней в год.

15. Налог на пыль в Армении

В Армении было принято решение ввести налог на пыль. Если точнее, то правительство посчитало, что во дворах страны слишком много пыли и организации, следящие за чистотой, не справляются.

Министерство экономики постановило: "Для того чтобы избавиться от излишков пыли во дворах, население обязано оплачивать расходы по удалению пыли из расчета 2 драма за 1 квадратный метр".