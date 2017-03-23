Аналитики Bloomberg подготовили исследование под названием Global Health Index. Они оценили 163 страны мира по различным параметрам, среди которых были уровень смертности, продолжительность жизни, внутренние факторы, такие как потребление алкоголя и табака, психическое здоровье населения, а также внешние воздействия, включая парниковые газы и доля населения с доступом к питьевой воде.

Интересно, что самой здоровой страной оказалась Италия, где безработица среди молодежи достигает 40% от трудоспособного населения, а уровень задолженности домохозяйств непропорционально велик по отношению к местной экономике. Эксперты связывают этот феномен с большим числом докторов в стране, а также с особенностями питания, богатом овощами и оливковым маслом.

США заняли в рейтинге лишь 34-е место, в основном из-за большого числа людей с лишним весом. В таких штатах, как Луизиана, Мисиссипи, Алабама и Западная Вирджиния доля полных жителей превышает 35%.



ТОП-10 самых здоровых стран мира:

1. Италия

2. Исландия

3. Швейцария

4. Сингапур

5. Австралия

6. Испания

7. Япония

8. Швеция

9. Израиль

10. Люксембург