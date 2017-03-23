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Топливно-энергетический комплекс
Bloomberg опубликовал рейтинг самых здоровых стран мира
10:37 23.03.2017 |
Аналитики Bloomberg подготовили исследование под названием Global Health Index. Они оценили 163 страны мира по различным параметрам, среди которых были уровень смертности, продолжительность жизни, внутренние факторы, такие как потребление алкоголя и табака, психическое здоровье населения, а также внешние воздействия, включая парниковые газы и доля населения с доступом к питьевой воде.
Интересно, что самой здоровой страной оказалась Италия, где безработица среди молодежи достигает 40% от трудоспособного населения, а уровень задолженности домохозяйств непропорционально велик по отношению к местной экономике. Эксперты связывают этот феномен с большим числом докторов в стране, а также с особенностями питания, богатом овощами и оливковым маслом.
США заняли в рейтинге лишь 34-е место, в основном из-за большого числа людей с лишним весом. В таких штатах, как Луизиана, Мисиссипи, Алабама и Западная Вирджиния доля полных жителей превышает 35%.
ТОП-10 самых здоровых стран мира:
1. Италия
2. Исландия
3. Швейцария
4. Сингапур
5. Австралия
6. Испания
7. Япония
8. Швеция
9. Израиль
10. Люксембург
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