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Топливно-энергетический комплекс
Ирландия выступила против взимания в ее пользу $14 млрд с Apple
16:07 19.12.2016 |
Министерство финансов Ирландии заявило о намерении оспорить решение Еврокомиссии о взыскании с 13 млрд евро (14 млрд долларов) с компании Apple в пользу ирландской казны, сообщает Би-Би-си.
Рекордная сумма была взыскана летом этого года в качестве возмещения потерь, которые ирландская экономика понесла из-за недоначисленных компании налогов.
Однако, как отмечается в сообщении ирландского минфина, власти страны разрешили Apple платить налоги по сниженным ставкам с 2003 по 2014 год.
Дублин также обвиняет антимонопольные органы ЕС в превышении полномочий и попытках нарушить суверенитет страны в области национального регулирования налогообложением.
В соответствии с законодательством Евросоюза, налоговые органы отдельных стран блока не имеют права предоставлять налоговые скидки избранным компаниям, поскольку это считается незаконной государственной помощью.
В ЕС утверждают, что по решению правительства Ирландии в 1991 и 2007 годах компании Apple было позволено уменьшить размеры налоговых отчислений в этой стране.
Представители Apple заявляли, что решение Еврокомиссии окажет значительное негативное влияние на инвестиционный климат и рынок труда в Европе.
Власти США также подвергли критике проводимое органами ЕС расследование, которое ведется в отношении Apple и других американских фирм.
Минфин США отмечал, что Брюссель подходит к американским компаниям с особыми мерками, и что потенциальные штрафы "сильно огорчают".
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