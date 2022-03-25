Deutsche Telekom свернула разработку ПО в РФ

Германская телекоммуникационная компания Deutsche Telekom объявила о сворачивании бизнеса по разработке ПО в России и, как следствие, прекращении деятельности в стране. Как указано в ее пресс-релизе, с начала специальной военной операции России на Украине, компания работала над сворачиванием бизнеса в РФ.

В частности, у Deutsche Telekom нет сетей в РФ, а также деловых связей с российскими компаниями.

"У нас есть команда разработчиков, которая в основном базируется в Санкт-Петербурге, и предоставляет услуги клиентам за пределами РФ. В течение последних недель мы предложили нашим сотрудникам возможность работы за пределами РФ, многие из них воспользовались этой возможностью и покинули страну", - сообщила Deutsche Telekom.

В карточке Deutsche Telekom на hh.ru указано, что в России у нее расположено подразделение Deutsche Telekom IT Solutions со штатом более 2 000 человек.

Подразделение занимается разработкой ПО для крупных западных заказчиков в секторах телекома, авто и индустрии, а также является центром экспертизы в области Java-разработки и тестирования ПО.

Сотрудники российского центра разработки работали в офисах в Санкт-Петербурге, Воронеже и Москве.