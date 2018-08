Что изменилось за время самого длинного «бычьего» рынка в истории?

Американский фондовый рынок сейчас переживает самый длительный период восхождения в истории, однако, с тех пор как он начался, многое изменилось.

Единственное, что практически не претерпело изменений, - основная процентная ставка, которая используется для определения в том числе и ставок по ипотечным кредитам.

Итак, текущий "бычий" рынок берет свое начало 9 марта 2009 г. Доходность десятилетних облигаций на тот момент составляла 2,86%. Сейчас показатель находится практически на том же уровне - 2,82%. Разница всего несколько десятых процентных пункта.

Тем не менее денежные условия сильно отличаются от тех, что были в 2009 г. Тогда Федеральная резервная система снизила процентную ставку до 0%, параллельно запустив программу количественного смягчения, в рамках которой скупались трежерис и ипотечные облигации. За это время индекс широкого рынка S&P 500 вырос более чем на 300%.

В общем сложности баланс ФРС вырос с $800 млрд до $4,1 трлн. Вмешательство регулятора было колоссальным, и это хотя бы вносит кардинальные различия финансовых условий в эти два периода времени.

CNBC, Howard Silverblatt, Senior Index Analyst | S&P Dow Jones Indices Get the data Created with Datawrapper

Еще одно важное различие - краткосрочные ставки. Если доходности по десятилетним трежерис остались неизменными, то двухлетние разительно отличаются. В начале текущего "бычьего" рынка показатель составлял всего 0,963%, а сейчас - 2,608%. С 2015 г. ФРС повысила ставки в пять раз, в том числе дважды в этом году. Рынок реагирует на эти действия сглаживанием кривой доходности, то есть повышением коротких ставок и снижением длинных.

Индекс доллара также претерпел серьезные изменения: в 2009 г. он находится на уровне 89,01 пункта, а сейчас торгуется выше 96. Укрепление доллара - также следствие политики Федрезерва.

Цены на нефть за это время выросли почти на 50%, правда, стоит отметить, что рынок углеводородов успел перенести еще один шторм. Напомним, что в начале 2016 г. цены на нефть марки Brent опускались ниже $30, а WTI - до $26.

Цены на топливо можно смело отнести к своего рода финансовым условиям, поскольку нефть - ключевой для экономики товар. Если цены на него растут, растут и цены на бензин, а значит, увеличиваются затраты на логистику и так далее, а это давит на инфляцию.