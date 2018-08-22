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В январе-июле объем выполненных стройработ составил 61,1 млрд гривен
18:17 22.08.2018 |
В январе-июле 2018 года объем выполненных строительных работ составил 61,091 млрд гривен.
Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Индекс строительной продукции по сравнению с январем-июлем 2017 года, нескорректированный на эффект календарных дней, составил 106,3%.
В январе-июле 2018 года работы по строительству зданий выполнены на 30,365 млрд гривен (из них жилые составили 15,410 млрд гривен, нежилые - 14,955 млрд гривен).
Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 30,725 млрд гривен.
Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение в июле составили 76,6% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 14% и 9,4% соответственно.
Как сообщали Українські Новини, в январе-июне 2018 года объем выполненных строительных работ составил 48,030 млрд гривен.
В 2017 годe объем выполненных строительных работ по сравнению с 2016 годом увеличился на 20,9%, или на 17,473 млрд гривен до 101,075 млрд гривен.
Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе-июле 2018 года, млн гривен:
|Выполнено строительных работ
|Объемы стройработ в январе-июле 2018, млн гривен
|Доля в общем объеме стройработ, в %
|Строительство, всего
|61 090,5
|100,0
|Здания
|30 365,1
|49,7
|из них
|- жилые
|15 410,3
|25,2
|- нежилые
|14 954,8
|24,5
|Инженерные сооружения
|30 725,4
|50,3
|в том числе:
|транспортные сооружения
|10 608,4
|17,4
|- автострады, улицы и дороги
|9 201,2
|15,1
|- железные дороги
|743,2
|1,2
|- порты, каналы, плотины и другие водные сооружения
|387,3
|0,6
|трубопроводы, коммуникации и линии электропередачи
|6 292,3
|10,3
|- магистральные трубопроводы, коммуникации и линии электропередачи
|3 078,6
|5,0
|- местные трубопроводы и коммуникации
|3 213,7
|5,3
|комплексные промышленные сооружения
|11 512,5
|18,8
|- сооружения горнопромышленных и добывающих предприятий
|7 212,7
|11,8
|- сооружения предприятий электроэнергетики
|2 780,9
|4,6
|- сооружения предприятий химической промышленности
|150,3
|0,2
|- сооружения металлургических предприятий
|1 368,6
|2,2
|- другие инженерные сооружения
|2 312,2
|3,8
|из них:
|- сооружения спортивного и развлекательного назначения
|243,4
|0,4
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