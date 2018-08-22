В январе-июле объем выполненных стройработ составил 61,1 млрд гривен

В январе-июле 2018 года объем выполненных строительных работ составил 61,091 млрд гривен.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Индекс строительной продукции по сравнению с январем-июлем 2017 года, нескорректированный на эффект календарных дней, составил 106,3%.

В январе-июле 2018 года работы по строительству зданий выполнены на 30,365 млрд гривен (из них жилые составили 15,410 млрд гривен, нежилые - 14,955 млрд гривен).

Кроме того, работы по строительству инженерных сооружений и прокладке инженерных коммуникаций выполнены на сумму 30,725 млрд гривен.

Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение в июле составили 76,6% от общего объема выполненных работ, капитальный и текущий ремонт - 14% и 9,4% соответственно.

Как сообщали Українські Новини, в январе-июне 2018 года объем выполненных строительных работ составил 48,030 млрд гривен.

В 2017 годe объем выполненных строительных работ по сравнению с 2016 годом увеличился на 20,9%, или на 17,473 млрд гривен до 101,075 млрд гривен.

Объемы выполненных строительных работ по видам строительной продукции в январе-июле 2018 года, млн гривен:



