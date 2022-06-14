Повышение учетной ставки до 25% поддержали 7 из 10 членов КМП НБУ и еще двое были за 24%

Резкое повышение Национальным банком Украины учетной ставки с 10% до 25% на прошедшем 1 июня заседании комитета по монетарной политике поддержали семь из 10 его членов, еще двое были за 24%, а один - за 20%, говорится в сообщении НБУ на его сайте в понедельник.

"В ходе дискуссии члены КМП пришли к выводу, что поддержание стабильности обменного курса в текущих условиях является залогом ценовой и финансовой стабильности. Курсовая стабильность остается безальтернативным номинальным якорем для ожиданий, механизмом субсидирования критического импорта и, соответственно, главным инструментом сдерживания инфляционного давления и поддержания устойчивости финансовой системы", - отмечается в релизе.

Согласно ему, экономика еще не готова к возвращению плавающего курсообразования. Для этого должны сложиться соответствующие макроэкономические предпосылки. В частности, возрасти способность валютного рынка к самосбалансированию. В противном случае коррекция официального курса лишь создаст лишние шоки для экономических агентов, ухудшит ожидания, изменит масштаб цен в стране на соответствующий процент, однако давление на гривню и международные резервы сохранится.

Отмечается, что в сложившихся условиях НБУ должен вернуться к активной процентной политике и восстановить привлекательность гривневых активов как инструментов инвестиций и сбережений.

Среди потенциальных побочных эффектов от такого резкого повышения учетной ставки, члены МП указали увеличение стоимости обслуживания госдолга из-за роста ставок по ОВГЗ и расходов на обслуживание госпрограмм по поддержке кредитования. "Тем не менее, этот эффект на расходы бюджета в 2022 году оценивается как незначительный (основная нагрузка - в 2023 году) и может быть нивелирован большими объемами рыночных привлечений", - считают в НБУ.

Согласно релизу, отдельное внимание уделялось влиянию повышения учетной ставки на балансы банков из-за потенциально возможной переоценки ценных бумаг в портфелях банков, увеличения процентных выплат по кредитам рефинансирования и доходов банков от депозитных сертификатов. "Эффект переоценки ценных бумаг будет растянут во времени, а структурный профицит ликвидности банковской системы скорее сделает банки бенефициарами для повышения учетной ставки, чем наоборот. Влияние повышения учетной ставки на кредитование в текущих условиях будет ограничено", - отметили в центробанке.

По его мнению, стоимость кредитов зависит, прежде всего, от фактической стоимости фондирования банков, которая на сегодняшний день все еще остается очень низкой и не изменится быстро из-за низкой стоимости привлеченных ранее депозитов.

Во-вторых, указали в НБУ, большинство новых кредитов сейчас выдается по государственным программам, поэтому льготные условия для таких заемщиков будут сохраняться и в дальнейшем.

Участники дискуссии также согласились, что для ощутимого оживления интереса к гривневым активам процентные ставки по ним должны возрасти до уровня, превышающего инфляционные ожидания экономических агентов в среднесрочной перспективе, то есть до 24-25%. "Это создаст мотивацию для вкладчиков и инвесторов зафиксировать высокую доходность по гривневым инструментам, пока НБУ не перешел в цикл снижения ставки. Незначительное повышение учетной ставки вряд ли изменит ситуацию. Участники рынка будут ожидать дальнейших повышений ставки и в основном будут откладывать решения по инвестициям и сбережениям до тех пор, пока не сочтут, что доходности гривневых инструментов достигли максимальных уровней", - пояснили в Нацбанке.

Как сообщалось, решение о таком резком повышении учетной ставки стало неожиданным как для рынка, так и для Минфина. Последний пока отказывается повышать ставки ОВГЗ на рыночных аукционах вслед за учетной, и они остаются на уровне 9,5-11,5% годовых.