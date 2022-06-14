Финансовые новости
- |
- 14.06.22
- |
- 01:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Повышение учетной ставки до 25% поддержали 7 из 10 членов КМП НБУ и еще двое были за 24%
Резкое повышение Национальным банком Украины учетной ставки с 10% до 25% на прошедшем 1 июня заседании комитета по монетарной политике поддержали семь из 10 его членов, еще двое были за 24%, а один - за 20%, говорится в сообщении НБУ на его сайте в понедельник.
"В ходе дискуссии члены КМП пришли к выводу, что поддержание стабильности обменного курса в текущих условиях является залогом ценовой и финансовой стабильности. Курсовая стабильность остается безальтернативным номинальным якорем для ожиданий, механизмом субсидирования критического импорта и, соответственно, главным инструментом сдерживания инфляционного давления и поддержания устойчивости финансовой системы", - отмечается в релизе.
Согласно ему, экономика еще не готова к возвращению плавающего курсообразования. Для этого должны сложиться соответствующие макроэкономические предпосылки. В частности, возрасти способность валютного рынка к самосбалансированию. В противном случае коррекция официального курса лишь создаст лишние шоки для экономических агентов, ухудшит ожидания, изменит масштаб цен в стране на соответствующий процент, однако давление на гривню и международные резервы сохранится.
Отмечается, что в сложившихся условиях НБУ должен вернуться к активной процентной политике и восстановить привлекательность гривневых активов как инструментов инвестиций и сбережений.
Среди потенциальных побочных эффектов от такого резкого повышения учетной ставки, члены МП указали увеличение стоимости обслуживания госдолга из-за роста ставок по ОВГЗ и расходов на обслуживание госпрограмм по поддержке кредитования. "Тем не менее, этот эффект на расходы бюджета в 2022 году оценивается как незначительный (основная нагрузка - в 2023 году) и может быть нивелирован большими объемами рыночных привлечений", - считают в НБУ.
Согласно релизу, отдельное внимание уделялось влиянию повышения учетной ставки на балансы банков из-за потенциально возможной переоценки ценных бумаг в портфелях банков, увеличения процентных выплат по кредитам рефинансирования и доходов банков от депозитных сертификатов. "Эффект переоценки ценных бумаг будет растянут во времени, а структурный профицит ликвидности банковской системы скорее сделает банки бенефициарами для повышения учетной ставки, чем наоборот. Влияние повышения учетной ставки на кредитование в текущих условиях будет ограничено", - отметили в центробанке.
По его мнению, стоимость кредитов зависит, прежде всего, от фактической стоимости фондирования банков, которая на сегодняшний день все еще остается очень низкой и не изменится быстро из-за низкой стоимости привлеченных ранее депозитов.
Во-вторых, указали в НБУ, большинство новых кредитов сейчас выдается по государственным программам, поэтому льготные условия для таких заемщиков будут сохраняться и в дальнейшем.
Участники дискуссии также согласились, что для ощутимого оживления интереса к гривневым активам процентные ставки по ним должны возрасти до уровня, превышающего инфляционные ожидания экономических агентов в среднесрочной перспективе, то есть до 24-25%. "Это создаст мотивацию для вкладчиков и инвесторов зафиксировать высокую доходность по гривневым инструментам, пока НБУ не перешел в цикл снижения ставки. Незначительное повышение учетной ставки вряд ли изменит ситуацию. Участники рынка будут ожидать дальнейших повышений ставки и в основном будут откладывать решения по инвестициям и сбережениям до тех пор, пока не сочтут, что доходности гривневых инструментов достигли максимальных уровней", - пояснили в Нацбанке.
Как сообщалось, решение о таком резком повышении учетной ставки стало неожиданным как для рынка, так и для Минфина. Последний пока отказывается повышать ставки ОВГЗ на рыночных аукционах вслед за учетной, и они остаются на уровне 9,5-11,5% годовых.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден заявил, что Зеленский «не хотел слышать» предупреждений о войне
|Украинский паспорт для Фридмана. Что даст Зеленскому спасение российских олигархов
|Фридман хочет получить гражданство Украины и перерегистрировать свой бизнес
|Профильный комитет рекомендует отменить льготы на импорт товаров, в том числе на авто, с 1 июля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк договорился об обмене наличной гривны на евро в Нидерландах
|Крупнейшая криптобиржа Binance приостановила вывод биткоинов
|Депозитные ставки для физлиц 13.06.22
|Повышение учетной ставки до 25% поддержали 7 из 10 членов КМП НБУ и еще двое были за 24%
|Еврооблигации Украины за неделю подешевели еще на 4,5%
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 10.06.22
Это интересно
|Facebook может пересмотреть планы сотрудничества с новостными изданиями - WSJ
|Xiaomi выпустила мощные игровые смартфоны Black Shark 5 и 5 Pro на глобальный рынок
|AMD рассказала о потребительских процессорах с архитектурой Zen 5 и упомянула о 3-нм технологии
|AMD объяснила прирост производительности в Zen 4: +8 % за счёт IPC, а остальное даст частота
|Intel представила Smooth Sync — технологию синхронизации кадров для дисплеев с фиксированной частотой обновления
|В США утвердили новые стандарты зарядных станций для электромобилей
|Starlink получил лицензию оператора в Украине