Правление НБУ 20 января установило учетную ставку 10% вопреки решению КМП накануне об 11%

Правление Национального банка Украины (НБУ) 20 января установило учетную ставку 10% вопреки решению комитета монетарной политики (КМП) накануне об 11% из-за стабилизации на валютном рынке, сообщила пресс-служба регулятора в понедельник.

"Членами правления НБУ дополнительно учитывалось динамичное изменение стоимости украинских активов и признаки стабилизации на валютном рынке, которые возникли во второй половине дня 19 января и утром 20 января. В таких условиях усилился риск, что неожиданно жесткая реакция со стороны НБУ может быть неправильно воспринята участниками рынка и повлечет за собой нежелательную их реакцию. Учитывая указанные факторы, отдельные члены правления изменили свою позицию", – указано в сообщении.

НБУ пояснил, что дискуссия КМП не является голосованием за проект решения по монетарным вопросам в классическом понимании деятельности комитетов, принимающих решения, так как решение принимается правлением на следующий день (в четверг) с учетом результатов обсуждения накануне.

"У членов правления всегда есть опция изменить свое мнение по сравнению с озвученным на КМП", – пояснил регулятор.

Согласно пресс-релизу, семь членов КМП высказались за повышение учетной ставки до 11% в январе из-за того, что, по их мнению, нагнетание информационной среды вокруг потенциальной военной агрессии со стороны России существенно разбалансирует ожидания участников рынка.

"Бизнес, население и иностранные инвесторы очень чувствительно реагируют на новости о военных намерениях РФ. Импорт рекордно дорогостоящих энергоносителей является дополнительным фактором усиления спроса на валюту. В результате сохраняется значительное девальвационное давление, а премия за риск Украины остается сверхвысокой. Международные рынки капитала будут практически закрыты для Украины, пока не произойдет деэскалация", – указали они в ходе дискуссии.

Два члена КМП высказались за повышение учетной ставки до 10%, поскольку, по их мнению, такой шаг будет более последовательным и понятным для участников рынка с учетом предыдущих монетарных решений и коммуникации НБУ.

Они отметили, что практически все реализовавшиеся инфляционные риски учитывались НБУ при обсуждении предыдущих решений по учетной ставке, тем более – в декабре прошлого года. Кроме того, инфляция прошла пик осенью и в дальнейшем замедляется.

Они указали, что единственное действительно существенное изменение – это ухудшение информационной среды вокруг возможного военного обострения со стороны России. Это привело к усилению девальвационного давления на гривню, однако текущую ситуацию на валютном рынке целесообразно успокаивать не резким повышением ставки, а более активными валютными и вербальными интервенциями.

По словам члена комитета, высказавшегося за повышение ставки до 12%, проинфляционные риски в обновленном макропрогнозе недооценены, поэтому это будет препятствовать достижению инфляционной цели в 5%, что является приоритетом НБУ на горизонте политики.

Он полагает, что нужно решительно унимать волны спроса на валютном рынке, учитывая отсутствие фундаментальных факторов для быстрой девальвации. Это позволит не допустить разбалансирования ожиданий широких слоев населения и предотвратит ажиотажные мотивы покупки валюты.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, все члены КМП согласились на том, что в ближайшие месяцы понадобится дальнейшее усиление монетарных условий для нивелирования инфляционного давления в 2022 году и возвращение инфляции к цели 5% в 2023-м.

Один из членов КМП также не исключил: если ситуация не успокоится, дополнительное повышение ставки придется делать раньше запланированного.

Кроме того, большинство членов КМП поддержало введение комплекса мер по стерилизации избыточной ликвидности в банковской системе в феврале-марте для замедления инфляции.

Как сообщалось, решение о повышении ключевой ставки до 10% годовых принято правлением НБУ на заседании по монетарной политике 20 января 2022 года.